3 classes de maternelle et 3 classes de primaire de cette école Delpech sont fermées depuis ce jeudi matin. Sur les 302 tests réalisés en début de semaine, 6 sont revenus positifs dans six classes différentes. Ces six classes sont donc fermées jusqu'à la semaine prochaine, les élèves à l'isolement.

Amiens : six classes de l'école Delpech fermées après des cas de coronavirus parmi les élèves

Six classes de l'école Delpech d'Amiens sont fermées jusqu'à la semaine du 11 octobre pour cause de cas positifs de coronavirus parmi les élèves.

Six classes sont fermées depuis ce jeudi matin à l'école Delpech située quartier Henriville à Amiens, a appris France Bleu Picardie auprès de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Somme, rattachée à l'Académie d'Amiens.

Il s'agit de 3 classes de maternelle (une classe de petite section et deux de grande section) et 3 classes de primaire (une classe de CP, une de CM1 et une de CM2). Après la réalisation de 302 tests salivaires en début de semaine 6 sont revenus positifs, dans 6 classes différentes. De fait, ce sont en tout près de 165 élèves placés à l'isolement avec des cours à distance.

Retour en classe au cours de la semaine du lundi 11 octobre

Le retour en classe des élèves de l'école Delpech est prévu courant de la semaine prochaine : le lundi 11 octobre pour les grandes sections et les CP, le mardi 12 octobre pour les CM1 et CM2 et le vendredi 14 octobre pour les petites sections.

La DSDEN indique par ailleurs à France Bleu Picardie que depuis la reprise de la campagne de tests dans les écoles, 12 142 tests ont été réalisés dans la Somme : seulement 30 sont revenus positifs, ce qui représente 0,25 % de cas positifs. "La situation actuelle de l'école Delpech, avec environ 1,5% de cas positifs sur l'ensemble des tests réalisés, fait donc figure d'exception", conclut la DSDEN.