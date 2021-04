Amiens : trois crèches seront ouvertes dès mardi 6 avril pour les enfants de "personnels prioritaires"

A partir du mardi 6 avril, trois crèches de la Ville d'Amiens seront ouvertes pour accueillir les enfants de "personnels prioritaires", annonce la mairie dans un communiqué ce vendredi soir. Les crèches, tout comme les établissements scolaires de la maternelle au lycée, ferment à partir de ce vendredi 2 avril pour endiguer la troisième vague de coronavirus.

Sur les quinze crèches que compte Amiens, trois ont donc été retenues pour accueillir les enfants de personnels prioritaires, notamment les soignants, les forces de l'ordre ou des personnels du ministère de la Justice. Il s'agit des crèches Germaine Dulac, George Quarante et Adrien Fauga. 30 places seront disponibles dans chaque établissement, ce sont donc en tout 90 enfants qui pourront être accueillis.

Les repas assurés par les crèches

La mairie d'Amiens précise que les repas seront fournis, y compris pour les traitements et régimes médicaux. Les parents doivent communiquer le protocole. Les familles doivent, pour bénéficier d'un accueil, contacter les structures le plus tôt possible et "disposer d’un document justifiant du caractère prioritaire de leurs demandes", conclut le communiqué

Les coordonnées sont à retrouver ci-dessous :

Georges Quarante : 03 22 66 14 20 ou g.vannoote@amiens-metropole.com

Germaine Dulac : 03 22 66 14 00 ou s.dubois-lescanne@amiens-metropole.com

Adrien Fauga : 03 22 66 14 30 ou f.lesueur@amiens-metropole.com

Un téléphone pour se renseigner sur l'accueil des enfants de personnels prioritaires

Pour ce qui concerne les établissements scolaires, l'Académie d'Amiens annonce la mise en place d'une ligne téléphonique dès ce samedi 3 avril pour les questions sur l'accueil des enfants de ces personnels prioritaires. Il s'agit du 03 22 823 824