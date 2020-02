Les sapeurs-pompiers de la Somme ont organisé ce samedi un concert et une collecte de fonds devant la cathédrale d'Amiens. 1 000 euros ont été récoltés pour aider les pompiers australiens, qui luttent contre de violents incendies.

Amiens : un concert de cornemuses et 1 000 euros récoltés pour les pompiers australiens

Amiens, France

L'élan de solidarité continue pour l'Australie dans la Somme. Après (notamment) la marche de solidarité de Villers-Bretonneux, les sapeurs-pompiers de la Somme ont organisé ce samedi une collecte de fonds au soutien de leurs camarades australiens.

Pour les accompagner, un concert organisé par des joueurs de cornemeuse et de percussions ! L'association Pipes and Drums a joué pendant une heure devant la cathédrale d'Amiens. Parmi les morceaux joués, des chansons écossaises et irlandaises.

Une aide précieuse pour les pompiers de Robinvale

Les pompiers de la Somme accompagnés des joueurs de cornemuse de l'association Pipes and Drums © Radio France - Alexandre Lepère

A côté des 25 musiciens présents, les pompiers ont également installé une urne pour recevoir des dons des spectateurs. Au total, 1 000 euros ont été récoltés !

L'argent permettra notamment de financer l'achat de matériel pour les pompiers australiens, dont ceux de la commune de Robinvale, jumelée avec Villers-Bretonneux. Un nouveau témoin de l'amitié franco-australienne. L'Australie lutte depuis septembre contre d'immenses feux de forêts. Le dernier bilan fait état de 34 morts. Plus d'un milliard d'animaux ont également péri dans les flammes.

Si vous n'étiez pas présent au concert ce samedi, la collecte continue sur le site de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Somme.