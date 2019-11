Amiens : un jeune metteur en scène prête sa voix aux personnes sans abri

Amiens, France

Achille Jourdain raconte avoir eu "un électrochoc" en janvier 2018 en voyant des reportages sur le plan grand froid. A 18 ans, l'élève du cours Simon, école de théâtre parisienne, part alors à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent dans la rue. Vingt rencontres transformées en monologues qui donnent la pièce Lettres sans abri.

Les invisibles sont bien visibles

Invité de France Bleu Picardie ce vendredi à 8h10, le metteur en scène et comédien explique : "dans les media, on parlait beaucoup des personnes dans le besoin comme des invisibles or moi, je suis Parisien et les personnes que je croise dans mon quartier sont bien visibles et donc j'ai décidé de partir à leur rencontre et c'est une fois toutes ces rencontres faites que je me suis dit : il faut en faire quelque chose et pourquoi pas mettre tout ça sur les planches".

Les bénéfices de la soirée reversés à l'Ilôt

La pièce de théâtre Lettres sans abri sera présentée à partir de 19h30 ce vendredi au centre culturel Jacques Tati à Amiens. La représentation sera suivie d'un débat. L'entrée coûte dix euros et les bénéfices seront reversés à l'association l'Ilôt qui accompagne notamment des personnes sans abri à Amiens.

L'interview du metteur en scène et comédien Achille Jourdain est à écouter ici.