Amiens : un marathon de jeux vidéo en ligne de 50 heures au profit de l'épicerie solidaire étudiante

"Les joueurs de jeux vidéos font aussi ce genre d'action solidaire !" Charlotte Decayeux, la présidente de l'association amiénoise Blast Zone, qui regroupe plusieurs joueurs de Super Smash Bros, une franchise bien connue de l'univers Nintendo, annonce la couleur. Pour la deuxième année consécutive, Blast Zone organise un marathon caritatif. 50 heures, en live sur Twitch, une plateforme de streaming (diffusion de vidéos en direct).

Tout au long de l'évènement, "les viewers", ceux qui regarderont le direct, pourront faire des dons. Mais ils n'iront pas dans la poche des participants. Les fonds récoltés seront reversés à la FAEP, la Fédération des Associations Etudiantes Picardes et plus particulièrement à leur épicerie solidaire, l'Agoraé. "On a énormément de jeunes qui viennent à nos évènements, donc ça nous paraissait normal de les aider.", explique Charlotte Decayeux.

L'an dernier, ce "StockShare" avait permis de récolter 2700 euros. "On aimerait bien en faire un peu plus, en atteignant pourquoi pas les 3000 euros. A notre échelle c'est déjà énorme !", se réjouit Charlotte Decayeux, qui pense déjà à l'année prochaine, avec l'idée de développer l'évènement en partenariat avec les associations d'autres villes.

Pour regarder l'évènement en direct, ça se passe ici !