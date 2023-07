Amiens : un mois après la mort de Nahel et les émeutes, "une partie de notre vie est partie en fumée"

À Amiens Nord, Etouvie ou quartier Sud Est, les traces des violences urbaines sont encore bien visibles. Il y a un mois, jour pour jour, Nahel, 17 ans, était tué par un tir policier suite à un refus d'obtempérer à Nanterre. Des émeutes ont alors secoué de nombreux quartiers de France, notamment en Picardie.

Des dizaines de voitures ont été brulées à Amiens, des commerces, des écoles, des services publics pris pour cible. Malika Berriahi, la responsable du centre de loisirs de l'Odysée, à Amiens Nord, se souviendra longtemps de la nuit où elle a appris l'incendie du bâtiment. "Le matin, je suis revenue à 8h30. On a été rejoints par beaucoup de parents qui avaient découvert la scène en accompagnant leurs enfants à l'école, puis par l'équipe, qui n'en revenait pas non plus", raconte-t-elle, encore très émue.

Expertises, chiffrages et assurances

"On était à presque dix jours du début des vacances, on avait passé des heures et des heures à préparer le séjour et tout était parti en fumée. Ça a été très brutal et c'était très agressif. Ça fait des années qu'on s'investit avec l'équipe, on y met tout notre cœur. C'est une partie de notre vie en fait, qui est partie en fumée", confie la responsable. Depuis, le centre de loisirs a trouvé refuge à l'école du Pigeonnier. Une centaine d'enfants y sont accueillis, soit une dizaine de plus que l'an dernier. "On ne pouvait pas jeter l'éponge parce qu'on ne pouvait pas laisser les enfants sans vacances. La majorité des enfants qui habitent le quartier ne partent pas en vacances, leur seul moyen de s'évader, ce sont les activités, les sorties, les campings que nous avons mis en place."

L'Odyssée, à Amiens Nord, est toujours fermé, incendié pendant les violences urbaines. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

À quelques dizaines de mètres, l'Atrium, qui accueille la mairie de quartier d'Amiens Nord, conserve de lourds panneaux de bois sur les vitres brisées. Des émeutiers ont pénétré dans le bâtiment, dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin, avant de tout saccager à l'intérieur. Après une journée d'arrêt, les agents ont rapidement pris le travail, avec un accueil des usagers par l'accès du personnel, sur le côté. "Il a fallu faire quelques petits aménagements. Là, ce qui est plus long, ce sont les expertises, la décontamination aussi de nos bâtiments, qui est en cours", indique Alexia Garson, la responsable des travaux pour le secteur nord. "Depuis fin juin, c'est la course partout. On a eu beaucoup de véhicules calcinés, donc les équipes de nettoiement sont intervenues. Les espaces verts sont venus aussi en renfort, il y a une belle solidarité des équipes. On a eu la sécurisation aussi des bâtiments, que ce soit l'Atrium, l'Odyssée, la maternelle Michel-Ange, le Nautilus. Il a fallu mettre en sécurité et là, on est dans les chiffrages, les remises en état, les assurances..."

Des agents impliqués "pour les usagers"

Les agents eux sont restés marqués par ce qu'ils ont vécu. "On n'y croyait pas", se souvient Sophie Onfray, chargée d'accueil. "C'est une structure présente dans le quartier depuis des années, un service public. Au début on ne réalise pas". Elle est restée une bonne partie de la journée devant l'Atrium, avant de pouvoir rentrer. "Le pré-accueil était saccagé, du verre partout". Pourtant, le lendemain, il faut reprendre le travail. "Après le covid, il y a eu énormément de demandes" de passeports et de cartes d'identité. "On a travaillé dans des conditions peu glorieuses. On avait les odeurs de fumée, quand on rentrait chez nous on puait. Mais je l'ai fait pour les usagers. Il fallait être professionnel un minimum".

Si l'accueil a repris très rapidement après l'intrusion dans la mairie d'Amiens Nord, de grands panneaux de bois protègent toujours les vitres du bâtiment. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Des usagers qui ont souvent un petit mot de soutien. "Les gens du quartier sont tout à fait avec nous. Même eux ils ne comprennent pas pourquoi la mairie de quartier, ou pourquoi l'Odyssée", ajoute Pierre Sagez, chargé de la médiation et de la sécurité, qui aiguille les personnes à l'entrée. Pour l'instant, aucune date n'est prévue pour la réouverture de la porte principale.

À Etouvie, "fallait que ca explose, on ne pouvait encaisser la mort d'un petit"

Les stigmates sont également visibles rue de Cagny, dans le quartier sud-est : le Spar, incendié, n'a pas rouvert. Le magasin de lunettes, pillé, a protégé sa devanture avec du bois. Les marques sur le bitume témoignent des nombreux incendies de voitures. Une scène identique à Etouvie : ici, c'est la médiathèque qui a été incendiée à plusieurs reprises. La salle de boxe également. "Je n'ai pas compris pourquoi autant de haine, les habitants des quartiers ne sont pas responsables de ce qui est arrivé à Nahel", raconte Sandrine, une habitante.

"Justice pour Nahel" s'affiche encore sur les murs à Etouvie, à Amiens. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Pendant trois nuits, impossible de dormir, je n'avais jamais vu ça, plein de jeunes courir partout, les pétards, ils ont mis le feu à la salle de boxe. C'est malheureux parce que ce sont les jeunes, les enfants, qui en profitent. Peut-être que leur petit frère ou leur petite sœur y allait. La médiathèque devait ouvrir au mois de septembre. Après, on va dire oui, il n'y a rien dans les quartiers pour les jeunes. Mais dès s'il y a quelque chose, si on met le feu...". Beaucoup d'habitants croisés se refusent à évoquer ces soirées de violences urbaines au micro.

Plus de six millions d'euros de dégats

Ces trois jours, Bryan (prénom d'emprunt), les a vécu de l'intérieur. Le soir, il est descendu dans la rue, pour lancer des insultes aux policiers. L'adolescent de 17 ans assure ne pas avoir participé aux incendies. D'ailleurs, pour la médiathèque, "ils ont abusé les personnes qui ont fait ça. C'est vraiment pour les petits". Pourtant, il assume la violence. "C'était un hommage à Nahel. Fallait que ca explose, on ne pouvait encaisser la mort d'un petit. Maintenant, c'est fait, on a foutu le bordel. Certains se sont confrontés aux policiers, certains se sont fait attraper, c'est comme ça." Ces violences urbaines auront-elles été utiles ? Il en doute : "on a plus détruit un quartier. Nous on l'a vécu comme un hommage, mais cela n'a pas servi à grand chose".

Les dégâts causés par les trois jours de violences à Amiens sont évalués à plus de six millions d'euros, mais la facture pourrait bien encore s'alourdir : des expertises sont encore en cours. Plusieurs suspects ont été jugés , que ce soit en comparution immédiate ou par un juge des enfants. D'autres ont encore rendez-vous devant la justice dans les prochains mois.