Amiens : un mois après les violences urbaines, le ciel s'éclaircit pour Synapse 3i

Près d'un mois jour pour jour après l'incendie de ses locaux à Amiens Sud-Est, lors des violences urbaines qui ont secoué plusieurs quartiers suite à la mort du jeune Nahel, l'association Synapse 3i s'apprête à rebondir. Le chantier d'insertion, qui emploie une centaine de personnes, doit signer cette semaine un bail pour un bâtiment de 2300m², à Amiens Nord, pour relancer l'activité.

Le matin du 29 juin dernier, les salariés n'avaient pu que constater les dégâts : l'ensemble des locaux ravagés par les flammes. "Lorsque les personnes sont entrées dans l'atelier, elles ont jeté de l'essence et mis le feu à des pochons. Le feu est parti de l'atelier couture, avant de se propager à l'ensemble du bien", se souvient le directeur Jean-Pierre Motte, qui a pu consulter les images de la vidéosurveillance. Tout un symbole, car c'est justement l'activité couture qui devrait reprendre le plus rapidement, au courant du mois de septembre, après de premiers travaux. "Ensuite, début octobre ou mi-octobre il y aura la tapisserie et le reconditionnement, puis l'atelier de menuiserie". Soit environ quatre mois de chantier.

Des salariés encore sous le choc, près d'un mois après

Si l'association se refuse à donner le site retenu avant la signature du bail, elle annonce que des navettes vont être mises en place pour permettre aux salariés de se rendre à Amiens Nord. Des salariés encore secoués, près d'un mois après l'incendie. "Pas plus tard que la semaine dernière, une de mes collègues me disait qu'elle avait rêvé de Synapse en train de bruler. Lorsque l'on signera le bail de ce local, enfin l'ensemble de mes collègues pourra commencer à se projeter et à se reconstruire", raconte Jean-Pierre Motte.

Une cagnotte en ligne

Si les assurances jouent le jeu, les indemnisations ne suffiront pas à couvrir tous les frais. Une cagnotte a été mise en ligne . "Pour l'instant, on est à 7800 euros. Cette cagnotte va nous servir à compléter l'achat de nos machines. Il y a plus de 50 machines à coudre à racheter, deux voire trois brodeuses, des machines pour les autres ateliers. Il va falloir se rééquiper." L'association espère atteindre entre 50 et 70 000 euros, soit 10 à 15% des pertes causées par l'incendie. Une vidéo, qui a déjà été vue par plusieurs milliers d'internautes, a été diffusée pour accroitre la portée de cette cagnotte en ligne.

Le 29 juin, les locaux du chantier d'insertion Synapse 3i avaient été incendiés lors des émeutes urbaines qui ont secoué plusieurs quartiers d'Amiens. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Si cette solution à Amiens Nord doit permettre de relancer l'activité, l'objectif, à termes, est bien de revenir à Amiens Sud-Est. "Il nous semble que ce secteur mérite une structure d'insertion. A Etouvie au quartier Nord, il y en a déjà, au quartier Sud-Est, il n'y en aucune à part nous. On espère que la volonté politique sera forte", souligne le directeur de Synapse 3i.

Une enquête toujours en cours

Après l'incendie des locaux le 29 juin, l'association a déposé plainte. Le jour même, des techniciens de la police scientifique et des enquêteurs se sont rendus sur place pour des prélèvements. Depuis, Synapse 3i a également pu remettre aux policiers les images de vidéosurveillance, pour espérer remonter jusqu'aux incendiaires.