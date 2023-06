Amiens : une casserolade pour accueillir la ministre de la Culture à la librairie Martelle

Le bruit des casseroles, pour accueillir la ministre de la culture. Rima Abdul-Malak s'est rendue aux 23ème rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, pour échanger avec les auteurs et les professionnels du secteur ce samedi après-midi. Un passage sans encombre.

La ministre s'est ensuite rendue à la librairie Martelle, en centre-ville d'Amiens, où l'attendaient quelques dizaines de manifestants, opposés à la réforme des retraites. "On ne les laissera pas en paix tant qu'ils ne retireront pas leur horrible projet de réforme des retraites", confie Jeff, l'un des participants au rassemblement. "L'arsenal qui a été déchainé pour faire passer ce projet est profondément anti-démocratique. La démocratie, c'est écouter le peuple, c'est de faire des votes par les représentants que l'on a élu. Il y a le projet, mais on veut aussi leur dire Stop, on ne gouverne plus comme ça."

La casserolade, "ce n'est pas forcément un mode de communication"

Interrogée un peu plus tôt sur ces casserolades à répétition, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, estimait que "c'est le lot du déplacement de tous les ministres en ce moment, même si j'en ai pas eu tant que cela pour ma part. La casserolade ce n'est pas forcément un mode de communication en réalité, c'est un mode de contestation, que je respecte complètement, mais ce n'est pas forcément un mode de communication pour discuter."

La ministre Rima Abdul-Malak a déambulé dans les allées des 23èmes rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La ministre préfère retenir de son passage en Picardie ses échanges avec les professionnels, notamment les auteurs. "On a échangé sur le temps que ça prend, par exemple une dédicace sur un festival, sur un salon. On a mis en place avec le Centre national du livre une aide spécifique pour les festivals, pour rémunérer les auteurs pour les dédicaces, c'est un premier pas", rappelle Rima Abdul-Malak. "On accompagne aussi les négociations entre auteurs et éditeurs sur l'amélioration des conditions de vie des auteurs, l'Etat peut être un peu médiateur entre les auteurs, les éditeurs, mais ne peut pas complètement s'immiscer, par exemple, dans leur contrat ou dans leurs négociations contractuelles. Il y a déjà eu une première étape à Noël, où on a signé entre les auteurs et les éditeurs, leurs organisations professionnelles, un premier accord qui permet d'aller plus loin en matière de transparence, de cadre, de leur contractualisation."