Amiens : une date et un nouvel organisateur pour la course "Courir la Jules Verne"

C'est une date à inscrire au stylo rouge pour tous les amoureux de running. La course "Courir la Jules Verne" revient après deux années d'absence liée à la crise sanitaire. L'édition 2022 est prévue pour le 26 juin. L'événement réunit habituellement plus de 4 000 participants et mobilise plus de 200 bénévoles. Parmi les nouveautés cette année, c'est l'Amiens Université Club Athlétisme (AUC) qui reprend les rênes de l'évènement.

Un nouvel organisateur "solide"

L'équipe organisatrice a souhaité passer la main cet automne. "C'était une grosse organisation. Tous les ans, il fallait remobiliser l'équipe. Puis chacun a connu des évolutions professionnelles et/ou familiales. On avait moins de temps à consacrer. Plus un modèle économique de plus en plus difficile à monter. On a souhaité arrêter, même si ça fait un pincement au cœur", explique Isabelle Maréchal, l'ancienne présidente de l'événement.

La Métropole a donc lancé un appel à candidatures pour trouver la relève. Trois dossiers ont été déposés. Mais le choix, c'est vite tourné vers l'AUC. "C'est un club national reconnu par les fédérations, qui a l'expérience pour monter ce type d'évènement, explique Guillaume Duflot, vice-président en charge des Sports. Il est également soutenu par la Ligue d'Athlétisme des Hauts-de-France. Tout était réuni pour avoir un organisateur solide."

Une course qui va garder son ADN

Depuis, c'est un passage de relai qui s'organise entre l'ancienne équipe et la nouvelle à six mois de la course. "On va partir sur le même modèle, teint à rassurer Bruno Dilly, le président de l'AUC. Le parcours va rester dans le centre-ville, toujours un 5 km et 10 km." Il promet cependant quelques nouveautés. La marche nordique devrait intégrer "Courir la Jules Verne". L'AUC réfléchit également à des animations le long du parcours avec comme thème "Le Tour du monde en quatre-vingts jours". Des concerts avec des musiques du monde pourraient ponctuer chaque kilomètre.