Amiens : une figure de la lutte pour les droits des migrants dépose plainte pour menaces de mort

Une plainte a été déposée ce mardi, au commissariat d'Amiens. Guy de la Motte Saint-Pierre, personnalité amiénoise engagée pour les droits des migrants et des exilés, a été la cible de menaces racistes. Des propos tenus dans un mail, que France Bleu Picardie a pu consulter, confirmant les informations du site amienois-e.

Dans ce texte de deux pages, envoyé le 12 juillet, l'auteur tient de nombreux propos à caractère raciste, utilisant les mots de "race", de "nègre", de "guerre civile raciale", de "sauvagerie africaine". Il évoque également la mort de l'enseignant Samuel Paty, assassiné en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. "Tu prendras alors peur à l'idée de te faire découper à la machette façon Samuel Paty", poursuit l'auteur du texte, qui l'a envoyé via une messagerie sécurisée.

Ce n'est pas la première fois que Guy de la Motte Saint-Pierre reçoit de tels écrits. "Sauf que là, ça prenait une tournure beaucoup plus grave dans les menaces. Si, en ce qui me concerne, ça me fait ni chaud ni froid, la conclusion où ils se permettent aussi de menacer mes amis, cela m'a beaucoup énervé", explique-t-il. Il s'est d'ailleurs interrogé longuement interrogé avant de déposer plainte. "Est-ce que je vais plus loin et mettre face au grand public ce qu'il se passe et j'entretiens soit disant leur audience ? Ou alors je joue le coup du mépris ? Mais non, au bout d'un moment c'est trop facile de se dire qu'il est tellement con que je ne vais pas lui répondre."

"On en revient toujours à faire en sorte que les gens soient séparés, étiquetés et surtout refuser la moindre parcelle de fraternité et de solidarité. Mais je voudrais franchement avoir l'assurance que la plainte, qui n'est que le reflet de ce qui se passe dans bien d'autres endroits, est bien prise en considération", poursuit Guy de la Motte Saint-Pierre.

