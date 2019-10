Amiens : une première action de prévention autour de l'alcool pour éviter les dérapages quartier Saint-Leu

Amiens, France

L'alcool est "le problème qui devient le plus important et c'est _le problème le plus évident_" explique Angèle Lemaire, présidente de la Faep, fédération des associations étudiantes picardes. Invitée de France Bleu Picardie ce vendredi à 8h10, elle est revenue sur la première action menée dans le cadre de la charte de la vie nocturne signée la semaine dernière avec la ville et les commerçants du quartier Saint-Leu.

800 éthylotests distribués

Avec 8 autres étudiants, des membres du service médiation et prévention de la ville d'Amiens et avec l'association spécialisée en addictologie Le Mail, Angèle Lemaire est allée à la rencontre des jeunes consommateurs des établissements du quartier Saint-Leu. L'idée était d'avoir une discussion avec eux, notamment sur la conduite sous l'emprise de l'alcool. 800 éthylotests ont été distribués. "On ne voulait pas avoir de message moralisateur... on a discuté de comment ils consommaient de l'alcool et des solutions pour ralentir, réduire les risques" raconte Angèle Lemaire.

D'autres actions seront menées sur les addictions, les nuisances sonores, le harcèlement. L'idée est qu'il y en ait une par mois si possible.

L'interview d'Angèle Lemaire, présidente de la Faep est à écouter ici.