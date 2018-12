Amiens veut miser sur Jules Verne pour développer son offre touristique

L'office de Tourisme d'Amiens Métropole vient de lancer des assises du tourisme. Jusqu'en juin 2019, des ateliers de réflexion seront proposés aux restaurateurs, hôteliers et autres acteurs du tourisme. L'objectif est de séduire les touristes le weekend et les encourager à rester plus longtemps.

Amiens, France

Si les hôtels d'Amiens font le plein en semaine grâce au tourisme d'affaire, le weekend c'est une toute autre histoire admet Pierre Savreux. C'est donc pour trouver des solutions que des assises du tourisme viennent d'être lancées. A partir de janvier 2019 et pendant six mois, les hôteliers, restaurateurs et autres acteurs économiques vont participer à des ateliers. Réflexions, propositions et bonnes idées seront recueillies par un cabinet de conseil chargé de compiler tout cela et d'en faire des pistes de travail pour l'office de tourisme d'Amiens.

Faire passer la durée du séjour à 2 nuits

Contrairement aux villes voisines de taille moyenne comme Reims ou Rouen, Amiens reste une destination de passage. Les touristes filent ensuite vers la Baie de Somme ou les champs de bataille à l'Est de la Somme. Résultat, les touristes passent en moyenne une nuit et demi à Amiens. L'agglomération aimerait voir leur séjour se prolonger. L'objectif est fixé à deux nuits sur place ! Pour cela l'adjoint au maire chargé du tourisme sait qu'il va falloir créer des événements ou développer ceux existant comme par exemple le festival de BD, "On a marché sur la bulle "organisé au mois de juin.

Capitaliser la présence de Jules Verne à Amiens

Une des pistes de réflexion est aussi d'optimiser la présence de Jules Verne à Amiens. Comme la ville de Nantes a pu le faire. Alain Gest, le président d'Amiens Métropole propose d'ailleurs d'installer une oeuvre d'art autour de l'écrivain place de la gare. Un circuit retraçant le parcours de Jules Verne : sa maison, le cirque, le cimetière de la Madeleine et la mairie d'Amiens où il a été conseiller muncipal est aussi à l'étude explique Pierre Savreux dont vous retrouvez l'interview ici.