Amine Kessaci, un Marseillais de 19 ans, devient le jeune le plus engagé de France

Amine Kessaci, 19 ans, distingué comme jeune le plus engagé de France

Il vient d'être élu comme jeune le plus engagé de France. Amine Kessaci, Marseillais de 19 ans, a décroché la première place du "Top 35 des jeunes leaders positifs", parmi 50 candidats, par le journal Les Echos et l'ONG Positive Planet , qui lutte contre l'exclusion des plus précaires.

Son engagement avec son association "Conscience" pour accompagner les habitants des quartiers nord dans leurs démarches, les jeunes à la recherche d'un travail, mais aussi les familles endeuillées par les meurtres liés aux trafics de drogue , a ainsi été salué.

Un engagement né après la mort brutale de son frère

"Je dédie ce prix à ma mère, se réjouit Amine Kessaci sur France Bleu Provence. Mais aussi à tous les jeunes Marseillais et les jeunes de France à qui on a dit qu'il ne fallait pas rêver et que s'engager ne servait à rien." Pour sa mère, c'est également une très belle récompense : "Je suis fière d'Amine", confie Ouassila Kessaci. L'engament de son fils est né très tôt, après la mort brutale de son frère victime du trafic de drogue dans les quartiers nord de Marseille, où il vit toujours.

Plus jeune, il a aussi été marqué par l'injustice dont son père, mécanicien sans papier, a été victime quand il a frôlé l'expulsion vers l'Algérie. Plus tard au lycée, Amine Kessaci enrageait cette fois contre le maintien des épreuves du baccalauréat en plein période de crise sanitaire. Une grève de la faim, aussi éphémère qu'inutile, n'a pas empêché Amine de valider brillamment son baccalauréat professionnel en gestion avec 18,5/20 de moyenne.

Le jeune Marseillais s'est notamment fait connaître en septembre 2021 en interpellant Emmanuel Macron au sujet des victimes des règlements de comptes alors qu'il était en déplacement dans les quartiers nord pour le plan "Marseille en grand".

Amoureux de philosophie, Amine peut lire tous les soirs jusqu'à 2 heures, pour se réveiller avant 7 heures. Il étudie aujourd'hui le droit, vise l'ENA et se destine ouvertement à une carrière politique. Engagé à gauche, Amine Kessaci se rêve désormais en député de la République : élu à Marseille, chez lui dans les 13e et 14e arrondissements, où tout a commencé.