Amnesty International Avignon estime que le boycott de la coupe du monde pourrait être contre-productif

Début dans deux jours de la coupe du monde de foot au Qatar avec une rencontre entre le pays organisateur et l’Equateur. Les français entrent en jeu mardi pour tenter de défendre leur titre. Si la compétition va durer un mois, la ferveur semble moins importante que pour les éditions précédentes avec la multiplication des appels au boycott. Invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Catherine Bouchet n’appelle pas à ne pas regarder la retransmission des rencontres. « Le boycott est parfois contre-productif » affirme cette membre d’Amnesty International Avignon. « C’est trop tard » ajoute-t-elle. «Il est préférable de négocier avec le Qatar et la Fifa pour la création d'un fond d’indemnisation des familles à hauteur de 420 millions d’Euros. Il faut savoir que quand il a y eu un décès non seulement la famille n’a plus de salaire, mais en plus elle doit payer pour rapatrier le corps de la victime ». Si le nombre d'ouvriers qui ont laissé leur vie sur les chantiers est difficile à établir, plusieurs organisations avancent le chiffre de 6500. « Depuis des années, nous dénonçons les conditions de travail abominable des personnes qui ont construit les stades et les différentes infrastructures comme les routes ou encore les hotels».

ⓘ Publicité