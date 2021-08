Amnéville : les gendarmes contrôlent les pass sanitaires devant Thermapolis

Après une dizaine de jours de rodage autour de la mise en place du pass sanitaire dans les lieux de loisirs et de culture, les gendarmes ont décidé de passer à l'étape supérieure ce dimanche à Amnéville en venant contrôler, à l'entrée de Thermapolis, les pass sanitaires et surtout les pièces d'identité des clients qui voulaient profiter des thermes.

Le dispositif est le même que pour les gérants de ces établissements, à la différence près que les gendarmes sont habilités à réaliser un contrôle d'identité.

Un client voit toute sa famille passer devant lui, mais cet homme, qui se dit médecin, se fait refouler, au motif que les feuilles attestant de sa vaccination ne sont pas valables. "_Vous ne comprenez rien_!", lance-t-il, énervé, au militaire qui lui barre la route. Le ton monte : "Monsieur, vous vous calmez tout de suite, vous allez voir si j'ai un QR inférieur à la moyenne, là ça s'appelle un outrage!". L'homme éconduit en sera quitte pour rester à l'extérieur des thermes.

D'autres ont tout simplement oublié une pièce d'identité : "Il faut une pièce d'identité? ah...pff....bon ben laisse tomber", souffle un sexagénaire désabusé, qui avait pourtant son QR code valable, mais pas de quoi prouver qu'il est bien la personne dont le nom s'affiche à l'écran.

La majorité des contrôles se passe bien, les clients ont leur QR code prêt et la pièce d'identité qui va avec. Emilie passe sans encombres :

Ca fait un peu bizarre de voir autant de gendarmes, quand on est arrivés, on s'est demandé si c'était pour le pass sanitaire, mais bon tout le monde n'est pas honnête et il y en a qui vont essayer de prendre le QR Code de quelqu'un d'autre, c'est facile. Il faut quand même des contrôles!