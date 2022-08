Landes : des habitants d'Amou manifestent contre l'abattage d'un cèdre vieux de 65 ans

Des habitants d'Amou se dressent contre l'abattage d'un cèdre vieux de 65 ans. Situé sur la place Saint-Pierre, la mairie souhaite l'abattre pour réaménager le centre-ville. Un projet qui révolte plusieurs habitants de cette commune de 1500 âmes, qui ont prévu de manifester dimanche et de signer une pétition contre l'abattage de l'arbre.

Un cèdre âgé de 65 ans

Jean-Yves Deyris est à l'initiative du collectif "Oui au maintien du cèdre de la place Saint-Pierre d'Amou". "C'est un cèdre qui a été planté en 1960, explique-t-il. Ceci dit, la place d'Amou a reçu plusieurs types d'arbres au cours de l'histoire : le premier a été l'arbre de la Liberté, planté en 1790."

"La symbolique est importante pour nous, poursuit-il. Le cèdre est un arbre magnifique, et puis nous sommes dans une période où l'on comprend mal, vu le réchauffement climatique que nous subissons tous, que l'on puisse réaménager des places sans prendre en compte la présence de cet arbre. L'idéal eut été de réaménager la place Saint-Pierre en prenant en compte la présence de ce cèdre." Plus de 200 personnes suivent la page Facebook associée à la protection du cèdre.

De grosses racines qui menacent les bâtiments

La maire Florence Bergez assure que le projet ne va pas à l'encontre de la protection de l'environnement. "C'est un projet d'intérêt général d'une part, et d'autre part les racines allaient arriver au niveau des façades et risquaient de soulever les nouveaux revêtements. On abat un arbre pour le remplacer par huit autres ! Nous voulons une place conviviale, ombragée, sous laquelle les deux cafés pourront étendre leurs terrasses. L'idée, ce n'est pas du tout d'abattre un arbre pour abattre un arbre."

La mairie précise que le projet est prévu depuis 2017 et qu'il a été voté à l'unanimité en conseil municipal. Selon l'élue, il n'y avait malheureusement "pas d'autre choix" que de décider de l'abattage du cèdre. Une réunion du collectif contre l'abattage du cèdre est prévue le jeudi 1er septembre rue du Moulin à Amou avant la manifestation de dimanche. Le collectif "Oui au maintien du cèdre de la place Saint-Pierre d'Amou" a déjà mis une pétition en ligne.