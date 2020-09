Amour et sexualité au temps du Covid

Vous êtes célibataire et vous voulez rencontrer l'âme soeur. Comment trouver l'amour en temps de crise sanitaire ? Les gestes barrières et la crainte de la covid-19 sont-ils un frein pour faire la rencontre qui changera votre vie ?

Il y a de l'amour dans l'air. Eglantine Eméyé s'est intéressée aux rencontres amoureuses au temps du Covid-19 dans son émission C'est déjà demain.

La politologue, sociologue et romancière Janine Mossuz-Lavau, Directrice de recherche émérite au Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po), et auteure de "La vie sexuelle en France", nous donne ses conseils pour trouver l'amour tout en respectant les gestes barrières.

Beaucoup de gens ont peur quand ils voient arriver quelqu'un. Ce n'est pas les meilleures conditions pour la rencontre amoureuse.

Les sites des rencontres ont de beaux jours devant eux

Avec la crise sanitaire, beaucoup craignent les rencontres physiques autour d'un verre ou d'un café. Les sites et applications de rencontres peuvent être une bonne alternative.

Après des échanges par messageries interposées, l'appel téléphonique est l'étape d'après. Il est important d'entendre la voix de son éventuel rendez-vous. On peut être séduit par sa voix et après, éventuellement, on peut s'entendre sur les conditions dans lesquelles on se voit.

Ces sites et applications permettent ainsi de prendre son temps, d'échanger beaucoup afin d'être sûr-e de vouloir rencontrer quelqu'un et de se démasquer, au sens propre comme au figuré.

L'arme fatale pour séduire, l'humour

Covid ou pas, l'humour fait toujours des ravages.

À partir du moment où quelqu'un vous fait rire ou que vous faites rire quelqu'un, c'est déjà un grand pas pour aller vers autre chose.

Pendant le confinement, Janine Mossuz-Lavau s'est beaucoup amusée de lire des messages humoristiques concernant l'amour sur les réseaux sociaux. Certains lui ont donné envie de rencontrer les auteurs et auteures de ces publications. L'une des ses préférées : "Bon, nous allons tous mourir. Mais comme nous allons tous mourir, s'il y en a parmi vous qui sont amoureux de moi en silence, c'est le moment ou jamais de le dire. ".

Aujourd'hui, trouver l'amour peut sembler être encore plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Sortez masqué et faites de belles rencontres !