Ampoigné : la découverte de sépultures du 12e siècle retarde la construction d'un bâtiment multifonctions

Des sépultures datant du 12è siècle ont été découvertes près de l'église d'Ampoigné, près de Château-Gontier-sur-Mayenne. Les fouilles archéologiques ont eu lieu en juillet mais les résultats viennent d'être révélés. C'est une bonne nouvelle pour l'histoire du village elle a des conséquences sur la construction d'un bâtiment multifonctions, prévu juste à coté de l'édifice religieux. Le projet est gelé pour l'instant, tant que les fouilles ne sont pas terminées.

Des sépultures datant du 12è siècle ont été découvertes près de l'église d'Ampoigné. © Radio France - Maïwenn Bordron

Vers de nouvelles fouilles ?

La construction du nouveau bâtiment est très attendue dans le village de 500 habitants. "On a 2 000 mètres carrés en plein cœur du village, tout près de l'église. C'est un investissement qui conditionnera l'avenir du village", décrit Serge Guilaumé, le maire de Prée-d'Anjou, la nouvelle commune qui regroupe Ampoigné et Laigné. Le montant total des travaux est estimé à 990 000 euros, financés notamment par une subvention de 400 000 euros de l'État, de la région du département et de la communauté de communes.

C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que les fouilles archéologiques nous compliquent un peu la vie.

Serge Guilaumé, maire de Prée-d'Anjou

Le nouveau bâtiment multifonctions doit être construit sur ce terrain de 2 000 mètres carrés près de l'église. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le bâtiment doit accueillir un restaurant, une bibliothèque, mais aussi les nouveaux locaux de la mairie d'Ampoigné et une salle communale. Le chantier aurait dû débuter au mois de mai mais il n'a finalement pas commencé puisque des fouilles archéologiques préventives ont été organisées par la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles début juillet. Les résultats ont été envoyés au maire de Prée-d'Anjou le jeudi 14 octobre : plusieurs sépultures datant du 12è siècle ont été découvertes. "Ce ne sont pas des squelettes, il y a eu quelques ossements qui ont été prélevés", précise Serge Guilaumé. La DRAC envisage de réaliser de nouvelles fouilles, car "il y a une incertitude sur d'autres sépultures qui pourraient être encore plus anciennes, ça pourrait presque être du 10è siècle", détaille le maire de Prée-d'Anjou. "On ne s'attendait pas à de telles complications administratives", ajoute-t-il.

On trouve que le bâtiment est trop près de l'église, donc nous ça nous arrange de l'écarter de l'église.

Serge Guilaumé

La décision de la DRAC sera rendue mi-novembre. Jusque-là, il faudra attendre encore avant de lancer le chantier près de l'église d'Ampoigné. "On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Il y a des mesures préventives qui sont indispensables, quel que soit le lieu. Forcément, quand on est pris dans cette difficulté, parfois on s'agace un peu. Mais bon, on est au final très compréhensif et bien sûr, respectueux de la loi", affirme Serge Guilaumé. Il pense avoir trouvé un compromis : la construction du bâtiment pourrait être décalée de quelques mètres près de l'église pour "sortir de l'emprise de ces fouilles". Si la DRAC décide de lancer de nouvelles fouilles, le chantier pourrait ainsi commencer parallèlement.