Ampoigné : retardé par des fouilles archéologiques, les travaux du bâtiment multifonctions ont enfin commencé

L'élu ne cache pas son soulagement, alors que les fondations sont en train de sécher derrière lui. "On a enfin un chantier qui ressemble à un chantier." Le maire de Prée-d'Anjou, Serge Guilaumé, voit enfin le plus gros projet de sa mandature avancer. Le chantier du bâtiment multifonctions a débuté le 15 décembre 2021.

Des fouilles archéologiques préventives ont permis de découvrir des tombeaux datés du Xe et XIIe siècle et ainsi mieux comprendre l'histoire du village. Mais cela a fortement retardé le début du chantier. "C'était un peu agaçant si on se demandait si, un jour, on pourrait commencer", se souvient Serge Guilaumé.

Des découvertes archéologiques importantes

Finalement un compromis a été trouvé : décaler de trois mètres le futur bâtiment et ainsi sortir de l'espace de fouilles de l'INRAP. Une solution qui satisfait aussi la mairie. "On s'est rendu compte que le bâtiment était peut-être trop près de l'église. Au final la DRAC est tout à fait d'accord avec cette solution et tout le monde est satisfait."

Ampoigné bénéficie également désormais du travail de l'INRAP sur les sépultures trouvées. Une datation au carbone 14 a permis d'estimer une des sépultures du XIIe siècle, et d'autres pourraient être encore plus anciennes. Ce qui fait de l'église d'Ampoigné une des plus anciennes du secteur. Le maire de la commune espère pouvoir partager ces découvertes avec les habitants du village et les enfants de l'école.

"D'une 2CV à la Formule 1"

Le bâtiment multifonctions devrait être livré courant septembre ou octobre 2022. Et selon Serge Guilaumé, il va transformer le centre de ce village. "On va pouvoir recréer un coeur de village." Une nouvelle mairie déléguée, une nouvelle bibliothèque et surtout un local commercial flambant neuf, qui pourrait faire bar-tabac, restaurant et petite épicerie. Ce commerce existe déjà, mais dans un bâtiment ancien, "on va passer d'une 2CV à la Formule 1", synthétise le maire.

De quoi retrouver de l'attractivité. Si le dernier comptage de l'INSEE montre une stabilité, Serge Guilaumé s'attend à une hausse du nombre d'habitants lors du prochain recensement. Un bon indicateur : il ne reste plus qu'une seule parcelle à vendre sur la commune.