Amputé d'un jambe, un Perpignanais se voit refuser le bus gratuit, car il n'a pas encore sa carte handicapé

"Ma jambe ne va pas repousser dans la nuit !" : amputé au mois de juin dernier, un habitant de Perpignan est en colère de ne pas être reconnu dans son handicap, pour la simple raison qu'il n'a pas encore ses papiers officiels. "N'importe qui voit qu'une jambe en moins, c'est vraiment un handicap", tempête-t-il, après avoir échoué dans sa demande de transport gratuit. Ce vendredi, Luc Geronimi, 53 ans, s'est rendu avec son fauteuil roulant au guichet de Sankéo, le réseau de transport en commun de la communauté urbaine de Perpignan, pour demander à bénéficier du transport gratuit. Ce service est offert à toutes les personnes à mobilité réduite. Mais sa demande a été refusée, au motif qu'il n'a pas encore sa carte mobilité inclusion, une carte officielle reconnaissant son handicap.

Pour Luc Geronimi, l'administratif a pris le pas sur l'aspect humain : "Tant que je n'ai pas reçu ma carte mobilité inclusion, une carte qu'on met plusieurs mois à obtenir, je ne serai pas reconnu officiellement en tant qu'handicapé. Je pense que quand on a subi une intervention chirurgicale, quand on vous dit qu'on a enlevé une jambe à un patient, ça pourrait être beaucoup plus rapide !" En attendant, il doit continuer à payer ses trajets de bus. Un lourd investissement pour lui, qui ne peut plus se déplacer avec sa voiture depuis son amputation.

Jusqu'à huit mois d'attente dans les Pyrénées-Orientales

Pour obtenir cette carte mobilité inclusion, Luc Geronimi va donc devoir attendre quelque temps : "Le délai d'attente dans les Pyrénées-Orientales varie entre six à huit mois en général, explique Sadia Ait-Ahmed, membre de l'association France Handicap 66. Elle aide les personnes en situation de handicap à monter leur dossier : "Cette longue attente s'explique par l'énorme nombre de demandes. Il y aussi beaucoup de pièces à fournir pour chaque dossier, entre le certificat médical qui doit être fait par un professeur ou par son médecin, la situation personnelle, la situation professionnelle : si vous travaillez, si vous êtes en capacité de travailler... C'est lourd !"

Contactée, la direction de Sankéo assure dans un communiqué être sensible à la cause du handicap. Concernant ce cas particulier, elle reste inflexible. Pour elle, on ne peut pas bénéficier de ce service sans les documents indispensables :

"L’accessibilité universelle est l’un des engagements de Keolis Perpignan Méditerranée, délégataire du réseau de transport Sankéo, et de tout son personnel également sensibilisé à cette cause forte et prioritaire."

"Malgré tout, il reste des procédures commerciales indispensables à toute organisation structurée. Dans le cadre d’une demande d’un titre gratuit Personne à Mobilité Réduite (PMR), il est nécessaire de présenter des documents attestant du handicap, mais justifiant également de la domiciliation dans la Métropole (justificatif de domicile). Dans le cas précis évoqué, la personne que vous mentionnez s’est malheureusement rendue à l’agence commerciale Sankéo sans les documents nécessaires à l’obtention de ladite gratuité."