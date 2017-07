Anaïs, hospitalisée à Bayonne, star 2017 de la foulée du festayre

Chaque année, pour l'ouverture des fêtes, des personnes hospitalisées ou en situation de handicap participent à la foulée du festayre. Elles sont transportées dans des joëlettes par des bénévoles. La petite Anaïs, soignée à l'hôpital de Bayonne, se lance dans l'aventure cette année.

Une nouvelle fois, la foulée du festayre est solidaire cette année. La mythique course entre Biarritz et Bayonne le jour de l'ouverture des fêtes est ouverte aux personnes hospitalisées ou en situation de handicap. Des personnes transportées par des bénévoles dans des joëlettes, des fauteuils adaptés.

Anaïs, 13 kilomètres sur sa joëlette

En tout cette année 47 joëlettes participent à la foulée du festayre. L'association Haur Eri, qui rend visite aux enfants du service pédiatrique du Centre hospitalier de la Côte Basque, a proposé à la petite Anaïs de participer à la foulée cette année. Anaïs âgée de " sept ans et demi" comme elle aime le préciser suit un traitement à l'hôpital de Bayonne.

Elle aura des petits klaxons quand on ira pas assez vite ! — Cyrille Laiguillon

Une équipe a été constituée pour pousser la petite fille jusqu'à Bayonne, arrivée traditionnelle de la foulée. "On est une dizaine et on se relaie, on fait une équipe avec le personnel de l'hôpital et le personnel de la ville de Bayonne" explique Cyrille Laiguillon conseiller délégué à la vie associative à la mairie de Bayonne "c'est la course du partage, on est pas là pour faire du chronomètre".

EXPLICATIONS I Cyrille Laiguillon de la mairie de Bayonne Copier

Les infos pratiques sur la foulée

Plus de 6.000 personnes participent cette année à la foulée du festayre. Ceux qui se décident au dernier moment peuvent récupérer un dossard à partir de 7 heures ce mercredi matin à la côte des basques.

Horaires des courses : entre 7h15 et 7h45 pour la marche du festayre, 9h15 pour la course handisport, 9h20 pour les joëlettes et 9h40 pour la foulée. Toutes les courses partent de la côte des basques à Biarritz.

Le parcours des courses

►► Le programme complet de la journée de mercredi

►►Cinq choses à savoir sur les fêtes de Bayonne