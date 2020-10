Anastasia Salvi est la nouvelle miss Franche-Comté 2020

Ca y est, c'est officiel, la Franche-Comté a une nouvelle Miss ! L'élection se tenait ce dimancheau théâtre municipal de Morteau. Et le jury et les votants par SMS ont choisi Anastasia Salvi, originaire de Mouthe, et actuelle Miss Doubs. C'est elle qui devient la miss Franche-Comté 2020.

Âgée de 23 ans, elle succède à Solène Bernardin. Elle est étudiante en bachelor en création et marketing digital. Prochaine étape pour elle, représenter la région le 12 décembre prochain à l'élection Miss France 2021. Et pourquoi pas devenir la future Miss France 2021.

Trois Jurassiennes ont été choisies par le jury et les votants pour devenir ses dauphines : Coralie Gandelin, de La Chailleuse, Emma Petithuguenin, de Sapois et Maéva Dubois, de Dournon. Enfin, une Doubienne a aussi été élue : Fiona Pèpe du Bélieu.

