Ancenis : "J'en dors plus la nuit", les habitants rassemblés contre la fermeture des urgences de l'hôpital

Habitants, élus, associations et soignants ont manifesté ce samedi 18 février au matin à Ancenis, direction l'hôpital, pour dénoncer la situation. Depuis le 10 février dernier, les urgences du Centre hospitalier Erdre et Loire sont fermées entre 17h et 8h30 du matin, faute de personnel. En effet, il manque trois à quatre médecins urgentistes à Ancenis.

"Sauvons nos urgences" : des grosses lettres noires peintes sur sa blouse blanche, une pancarte à la main, Magali Terrien vit à Ancenis et fait partie des 70.000 personnes dépendantes du centre hospitalier. Malheureusement, ses passages aux urgences sont réguliers. "J'en dépends beaucoup, avec ma fibromyalgie, j'ai des douleurs souvent intenses. J'y étais encore le week-end dernier, à 3h du matin. Les pompiers sont intervenus et m'ont emmenée à Angers. Je suis rentrée le lendemain à midi", raconte-t-elle.

"On est un désert médical ici"

Ces fermetures à répétition lui pèsent énormément. "J'en dors plus, je vis mal. C'est une angoisse permanente, je regarde l'heure et dès qu'il est 17h, je ne vis plus. J'en souffre psychologiquement et je voudrais que ça cesse." Alors, elle a lancé une pétition en ligne , qui dépasse les 5.000 signataires. Parmi eux, Jean-Yves, habitant d'Orée d'Anjou, à 15 minutes d'Ancenis : "Là où j'habite, les deux médecins traitants partent à la retraite. On est un désert médical ici ! Ma fille est enceinte, au lieu de faire 10 km pour accoucher, elle va en faire 50. Après, on fera un article dans les journaux car elle aura accouché dans la voiture ? C'est inadmissible", s'énerve-t-il.

Angers et Nantes déjà saturés

La nuit, les patients sont redirigés vers Angers, Cholet ou Nantes. Des urgences déjà sous l'eau, comme en témoigne Elise, infirmière au CHU de Nantes. "Il y a des patients qui attendent 24h sur une chaise pour un scanner. On a des problématiques de fermetures de lits. Certains patients arrivent d'Ancenis, mais une fois pris en charge par les urgences de Nantes, ils doivent finalement retourner à Ancenis. C'est aberrant."

Il manque trois, voire quatre médecins urgentistes à Ancenis selon elle. "Nous faisons des appels à candidature, mais personne ne postule", admet Rémy Orhon, le maire d'Ancenis, également présent dans le cortège. Pour l'heure, il n'y a pas de date de réouverture prévue. Ce n'est pas la première fois que les urgences sont fermées la nuit à Ancenis : c'était aussi le cas en juillet dernier, et en novembre et décembre, faute de personnel.