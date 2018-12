Ancien adjoint au maire de Valence et fondateur d'ADOS, Louis Chevalier est mort

Valence, France

Des puits, des écoles et des dispensaires existent au nord du Sénégal grâce aux habitants de Drôme et d'Ardèche. Et toutes ces réalisations existent grâce à Louis Chevalier qui a fondé il y a 32 ans l'association de coopération ADOS, pour Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal.

L'ADOS, c'était sa fierté. L'idée est d'aider les habitants de la région de Matam à vivre mieux chez eux et permettre aux Drômois et Ardéchois de s'ouvrir à d'autres réalités culturelles.

Un homme passionné par l'action publique

Louis Chevalier fut aussi adjoint au maire de Valence, à l'époque du socialiste Rodolphe Pesce, de 1983 à 1995. L'actuel maire de la ville Nicolas Daragon salue la mémoire d'une personnalité engagée avec passion dans l'action publique, un homme "généreux et affable, sincèrement estimé de tous".

Les obsèques devraient se dérouler vendredi après-midi.