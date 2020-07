Ancien du Poitiers Basket 86, le joueur de NBA Evan Fournier portera le mot "Justice" sur son maillot

Ex-joueur du Poitiers Basket 86 qui évolue depuis 2012 en NBA, Evan Fournier portera le mot "Justice" sur son maillot d'Orlando lors de la prochaine saison. Le syndicat des joueurs de basket demandait à la Ligue professionnelle nord-américaine l'autorisation de faire figurer sur les tenues des messages faisant référence au mouvement de lutte pour l'égalité raciale et contre les violences policières aux Etats-Unis.

L'arrière français va ainsi remplacer son nom de famille à l'arrière de son maillot par la mention "Justice", en référence aux manifestations dans le monde entier provoquées par le meurtre de George Floyd, le 25 mai dans la ville de Minneapolis. "J'aurais préféré mettre Floyd... ou Traoré", a déclaré Evan "Justice" Fournier au quotidien L'Equipe.

L'accord signé entre l'association de joueurs et la ligue porte sur une liste de 29 mots parmi lesquels : "Black Lives Matter", "I Can't Breathe", "Peace", Equality", "Enough" ou encore "Anti-Racist"...

Le championnat de NBA doit reprendre le 30 juillet à Orlando.