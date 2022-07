Ancienne carrière de Laillé : "le site est dangereux" alertent les élus

Un grand trou d'eau turquoise en pleine nature avec des falaises tout autour, l'endroit est sublime. Avec les températures estivales de nombreuses personnes viennent plonger, se baigner, se promener autour de la carrière désaffectée de Laillé, au sud de Rennes. Mais il y a de multiples dangers. Des élus et des agents de la commune ont fait le tour du site ce vendredi 22 juillet pour lister tous les dispositifs à mettre en place afin de sécuriser le site.

Au bord de la carrière, un couple se baigne, des grands-parents et leurs petites filles se promènent et deux adolescents en maillot de bain rejoignent leur spot. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de sauter dans la carrière, "mais tant qu'il n'y a pas de gendarme, on vient". Son ami explique qu'ils veulent "s'amuser car [ils n'ont] pas de piscine."

"On comprend le besoin des personnes de se mouiller, de se rafraîchir mais, malgré la beauté du site, il faut que chacun comprennent qu'en venant ici il peut mettre sa vie en danger", lance, très inquiète, Anne Lecouriaud, la première adjointe de Laillé. La commune gère la voirie, Rennes métropole est propriétaire du site en lui-même.

L'élue redoute un accident similaire à celui de Saint-Malo-de-Phily, où un jeune homme est mort noyé dans une carrière désaffectée, le dimanche 17 juillet. "On est dans les mêmes circonstances ! Chaque week-end on se demande s'il va y avoir un accident."

Plusieurs engins de la carrière désaffectée sont immergée dans l'eau. © Radio France - Lucie Amadieu

Les installations sont restées au fond de l'eau à l'arrêt de l'activité. © Radio France - Lucie Amadieu

Risque d'hydrocution, ferraille dans l'eau, falaise qui s'effrite

Ce trou d'eau s'est formé après la fermeture de la carrière de Laillé dans les années 1970. "Les pompes ont cessé de fonctionner et très rapidement la carrière s'est remplie de l'eau de source sans que les débris, la ferraille, les installations aient été enlevées", raconte Anne Lecouriaud. "Donc au fond de ce trou d'eau, il y a tous les équipements de la carrière, des bouts de ferrailles, des véhicules." Autre vestige de cette activité : un grand mât. Des gens y ont accroché une corde pour y grimper et s'élancer dans l'eau.

Sauf qu'au pied de ce mât, il y a des barres transversales en fer. Un jeune s'est déjà ouvert le bras sérieusement.

La carrière est profonde de 80 mètres au centre. "En surface la température de l'eau peut monter jusqu'à 24 degrés quand il fait chaud, mais en dessous elle est à 12 degrés", raconte Christian Perreul, l'adjoint à la sécurité de Laillé.

La falaise s'effrite. Une partie des racines de cet arbres sont dans le vide. © Radio France - Lucie Amadieu

Des baigneurs plongent aussi de la falaise à différents niveaux de hauteur. "Regardez, on voit les traces de passage. Il y a une corde aussi pour aider à descendre un peu", décrit Christian Perreul. Sauf que la falaise s'effrite. Selon l'adjoint, qui a connu la carrière encore en fonctionnement, elle s'est arrêtée parce que "c'était moins rentable, on manquait de pierres donc c'est dire à quel point la terre est meuble."

Certains glissent sur les fesses le long de la falaise avant de sauter. © Radio France - Lucie Amadieu

Un site fréquenté...

Deux raisons expliquent l'engouement autour du site selon ces élus : la mise en place de la guinguette en bord de Vilaine au début de l'été et les réseaux sociaux.

"Certainement qu'on a mal estimé la facilité d'accès qu'on avait généré avec la création de la guinguette et le besoin des gens d'être dans un site pareil", reconnaît Anne Lecouriaud, le première adjointe de Laillé.

"C'est très beau ici mais c'est devenu trop connu", déplore Christian Perreul, l'adjoint à la sécurité de Laillé. "Sur les réseaux sociaux, certains ont partagé des vidéos de gens qui plongeaient donc on a des personnes qui viennent d'Angers, de Nantes, du Mans."

... mais dont la mairie veut réguler l'affluence

Au vue des dangers, la commune souhaite mettre en place plusieurs dispositifs pour empêcher les gens de venir. "Nous regardons pour installer des poteaux afin d'obliger les gens à se garer 500 mètres en amont. Nous voulons aussi mettre des panneaux en hauteur dans les arbres pour dire qu'il est interdit de plonger, de se baigner et qu'il y a un risque d'éboulement", détaille Anne Lecouriaud.

Des agents ont installé des poteaux dans la route pour obliger les automobilistes à se garer en amont et peut-être les décourager d'aller à la carrière. © Radio France - Lucie Amadieu

Des panneaux sont installés, mais ils sont souvent arrachés. © Radio France - Lucie Amadieu

Des panneaux et des arrêtés ont déjà été mis en place, mais chaque semaine "les agents municipaux passent pour les réinstaller car c'est souvent arraché".