Ancienne enseignante, Nathalie ouvre sa librairie indépendante pour "recréer du lien" en Moselle

Pas facile de trouver "Ma p'tite librairie" dans le centre-ville de Clouange, près de Rombas. Ce nouveau commerce est installé dans un local de la mairie, juste à côté du service carte grise et permis de conduire. Derrière ce projet : Nathalie, habitante de Rombas et enseignante depuis 25 ans. En juillet 2022, elle a démissionné de son poste pour ouvrir sa librairie. Comme elle, 142 passionnés ont ouvert des librairies indépendantes en 2022, selon le Centre national du livre, un chiffre record. À la fin des années 2010, seules 60 à 80 librairies ouvraient chaque année.

Cutter à la main, Nathalie est agenouillée au milieu des cartons. "C'est mon Noël à moi tous les matins, quand j'ouvre les cartons", sourit-elle. "J'adore découvrir ce qu'il y a dedans !" Quitter sa classe pour les livres, l'idée lui est venue pendant le confinement. "Pendant toutes ces semaines, quand tout était fermé, je mettais des livres d'occasion sur les escaliers devant ma maison. Les gens venaient en prendre ou en remettre, on discutait et j'aimais bien ce contact. Ça a été un déclic dans mon envie de passer à autre chose."

Soutien de la commune

S'en suivent cinq semaines de formation à Paris et à Longwy, dans le Pays-Haut. "Quand le maire de Clouange a su que je cherchais un local dans les environs, il m'a proposé de venir visiter ici", explique Nathalie. "Moi, j'ai directement accepté ! Mais c'est vraiment lui qui a fait cette démarche, il voulait absolument une librairie dans sa commune."

Les habitants l'ont très vite adoptée, et Nathalie a même réussi à faire changer leurs habitudes. "Je suis toujours surprise quand les gens viennent ici en me demandant si ce sont les mêmes prix que sur Amazon", raconte l'ancienne enseignante. "Ils ont encore beaucoup d'a priori sur ce type de commerce. Mais au moins, ça recrée du lien. J'ai beaucoup de clients qui commandaient en ligne et qui ont arrêté pour venir ici."

"Avant, il n'y avait rien"

"Je suis une grosse lectrice", indique Nathalie pour expliquer son choix de se diriger vers le milieu des livres. "Avant, quand je voulais des livres neufs, j'allais systématiquement dans des librairies indépendantes à Metz. Je me suis rendu compte que dans la vallée de l'Orne, il n'y avait rien ! J'ai trouvé ça dommage..."

La Rombasienne a aussi constaté une forte demande, lors d'ateliers lecture à la médiathèque. "Finalement, beaucoup de gens lisaient mais beaucoup déploraient cette absence de librairie. Donc je me suis dit : pourquoi pas ? Et j'ai décidé de relever le challenge." D'ici l'été, Nathalie déménagera dans un local plus grand, toujours au sein de l'hôtel de ville.

