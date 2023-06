Andancette : Aixam inaugure ses ateliers sur l'ancien site désamianté de Pont-à-Mousson

Une nouvelle vie pour la zone industrielle d'Andancette, sinistrée par l'amiante sur l'ex-site de Pont-à-Mousson - Saint-Gobin. Après de nombreuses opérations de désamiantages ces dernières années, la société Aixam, leader français de la voiture sans permis, a inauguré son premier atelier. Ses deux ateliers historiques (ceux d'Aix-les-Bains et de Chanas) sont devenus trop petits face à la forte demande.

12 000 véhicules par an produits à Andancette

Les travaux ont été lancés en mai 2022, le bâtiment livré en fin d'année, avant que la première voiturette ne sorte en mars 2023. Les employés viennent du site de Chanas - cela en rapproche certains de chez eux - ou ont été recrutés. 35 postes sont créés pour permettre de sortir les 135 voitures par semaine du site drômois.

Il fallait agrandir explique le Directeur général d'Aixam, Philippe Colançon : "Les quantités ont évolué, à force de pousser les murs, on n'y arrive plus. On a cherché du terrain sur Chanas, mais les communautés de communes de la Drôme ont été plus efficaces et nous ont proposé des terrains !" Le nouveau site pourra produire 12 000 véhicules par an à horizon 2025. La chaîne est consacrée à l'assemblage final du véhicule et a aussi été adaptée pour permettre de fabriquer des voitures électriques dans les prochaines années, "si la demande se confirme", dit-on en interne.

Coup de l'installation à Andancette, 10 millions d'euros, dont une partie financée par France Relance et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La communauté de commune Porte de DrômArdèche a déboursé près de 300 000 euros.

Le maire d'Andancette, Frédéric Chenevier, se réjouit de l'installation d'Aixam sur sa commune © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Un investissement pour redynamiser une zone à l'abandon

Rue de l'usine, Andancette et ses centaines d'hectares industriels abandonnés. Cette zone est l'ancien site Pont-à-Mousson - Saint-Gobin, fermé en 1996 à cause de l'amiante. Depuis, des dizaines d'ouvriers sont morts de maladies à cause de cette substance. Le site a été décontaminé ce qui a permis l'implantation d'Aixam. Une installation saluée par le maire de la commune, Frédéric Chenevier : "Je remercie vraiment Aixam pour sa confiance, d'avoir réhabilité ce site et créé de l'emploi. Et même si l'on n'oubliera pas ce qui s'est passé, on peut tourner la page. C'est un jour historique !"

Le terrain occupé par Aixam fait près 5 hectares. Deux autres unités de production sont en construction et devraient ouvrir à l'été 2024.