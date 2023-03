Andernos: l'histoire de Noham petit garçon aveugle et de son chien d'éveil Joy

Noham et Joy

A Andernos un petit garçon aveugle a retrouvé le sourire grâce à un chien. Noham, 8 ans, ne peut plus se passer de Joy, une chienne Labernois âgée du même âge que lui.

L'animal a été dressé spécialement par la fondation Frédéric Gaillanne qui offre gratuitement des chiens d'assistance et d'éveil. Car Joy n'est pas un chien guide, elle n'est pas formée pour accompagner seule Noham dans la rue mais elle a permis au garçon de s'ouvrir au monde.

Noham était un enfant qui avait tendance à se renfermer sur lui même. joy a ouvert son monde - Carinne, la maman de Noham

Joy a 8 ans, elle commence à vieillir. Elle aura bientôt un successeur pour aider Noham mais pas question qu'elle quitte la maison. L'étape d'après pour le jeune aveugle c'est l'arrivée d'un deuxième chien. Cette fois-ci il s'agira d'un chien guide qui permettra au garçon de gagner un peu plus en autonomie et de réaliser ses rêves. Il souhaite devenir DJ et commence déjà à mixer de la musique dans sa chambre.

