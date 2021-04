Andouillé : une Mayennaise sacrée "meilleure hôte" sur Airbnb pour la douzième fois consécutive

C'est une médaille virtuelle qui vaut de l'or... Pour la douzième fois d'affilée, Nathalie Kollen, installée à Andouillé, en Mayenne, est sacrée superhost - "meilleure hôte" en anglais - par la plateforme Airbnb. Cette mention est attribuée, chaque trimestre, aux hôtes qui récoltent les meilleures notes laissées par les visiteurs. Grâce à ses 4,9 étoiles sur 5, Nathalie Kollen est "meilleure hôte" depuis maintenant trois ans. "C'est une petite fierté", avoue la Mayennaise qui met en location la dépendance de sa maison depuis 2016.

Un séjour, deux chambres, une petite salle de bain... Et surtout, un jardin privé avec une vue imprenable sur les pâturages. Dans les commentaires, les visiteurs saluent la propreté et la décoration charmante du lieu, mais aussi l'accueil chaleureux de Nathalie Kollen et son mari. "Je fais tout pour que les visiteurs se sentent bien ici", explique la Mayennaise. "Cela passe par des petites attentions : _nous offrons le petit-déjeuner, avec des confitures faites maison, le matin nous allons chercher du pain frais_, et quand il y a des fleurs dans le jardin, j'en mets en décoration dans la dépendance."

Un sens du détail que Nathalie Kollen a acquis par son métier : elle travaille dans l'hôtellerie de luxe, à Laval. Alors c'est tout naturellement qu'elle se plie en quatre pour ses visiteurs. "Cela m'est déjà arrivé de faire l'aller-retour depuis mon travail sur ma pause déjeuner pour préparer la location avant que les prochains locataires arrivent", s'amuse la superhost. "Je n'accepte pas de recevoir des gens si tout n'est pas parfait !"

En louant sa dépendance sur Airbnb, la Mayennaise cherche à proposer bien plus qu'un simple hébergement. "Si je fais ça, c'est surtout pour le contact avec les gens", sourit Nathalie Kollen. "Avec mon mari, on a fait la connaissance de plein de gens différents, et on est même resté en contact avec certains. On a par exemple reçu des Américains, une danseuse de New-York, et ont continue encore aujorud'hui d'échanger avec eux !"

Depuis quatre ans, plus de 250 nuits ont été réservées chez Nathalie Kollen, qui a vu défiler pas moins de 18 nationalités différentes.