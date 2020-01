André Biaux, dernier résistant déporté de l'Eure, reçoit les honneurs de la République à 95 ans

Évreux, France

André Biaux avait déjà la Légion d'honneur, le décret avait été signé en 1958 par le président de la République René Coty. Il avait été promu officier en 1971. Ce lundi matin, devant un parterre d'invités et sa famille, le nonagénaire s'est vu remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur des mains de Sébastien Lecornu : "cher André Biaux, vous êtes un exemple de droiture républicaine" dit le ministre chargé des Collectivités territoriales. À peine 17 ans, André Biaux entre dans la résistance en tant qu'agent de renseignement et d'observation avant d'intégrer le réseau Turma-Vengeance en décembre 1942. "C'était une révolte contre les Allemands, contre l'occupation parce qu'on manquait de liberté, on n'avait plus le droit de sortir la nuit, plus le droit de se réunir, il y avait plein d'interdits" résume André Biaux pour expliquer son engagement. L’adolescent est alors apprenti opticien à Évreux et se voit confier ses premières missions, la distribution de journaux résistants clandestins dans la vallée de l'Iton. En mairie, il vole des tickets de rationnement pour venir en aide aux résistants. Au sein du réseau, le jeune André prend du galon. Il devient agent P2 en juin 1943 avec le grade de sous-lieutenant et assure le transport d'armes et de munitions. Il sauve également des aviateurs alliés. dénoncé, le résistant est arrêté par la Gestapo le 20 mai 1944 et déporté au camp de Neuengamme, en Allemagne.

C'était une période plutôt difficile, c'était un bagne quoi !" - André Biaux

Libéré des camps le 8 mai 1945, André Biaux pèse 38 kilos à son retour en France. Pour autant, même si depuis plus de cinquante ans, il témoigne dans les écoles, les collèges et les lycées de l'Eure et de Seine-Maritime, il n'a jamais vraiment parlé de cette période difficile à sa fille unique Monique.

Les remerciements du gouvernement américain remis à André Biaux en 1948. Ils sont signés Dwight D. Einsenhower, futur président des États-Unis (1953-1961) © Radio France - Laurent Philippot

"Mon père, c'est mon héros"

Jeanine, sa femme, Monique, sa fille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tous sont présents lors de la cérémonie ce matin à Évreux. "C'est très émouvant et c'est bien mérité" explique la fille du couple, visiblement fière de son père. À bientôt 95 ans, pas de canne, pas de lunettes et "pas malade" dit Monique, seul un appareil auditif trahit un peu son âge. Le secret de la forme d'André : des balades, deux fois par semaine "tous les jeudis, je fais 10 -12 kilomètres avec ma fille". Monique confirme "il n'est pas derrière, il est devant moi, il marche bien" et elle conclut : "c'est un bon papa, c'est mon héros!".