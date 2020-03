André Laignel s'insurge du manque de matériel à l'hôpital d'Issoudun

Des réserves de gel hydroalcoolique qui s'épuisent, du personnel médical mal protégé contre le coronvirus... De quoi mettre en colère André Laignel : "Nos personnels médicaux et paramédicaux sont en première ligne et ils ne sont pas protégés! C'est mon rôle de maire de veiller à leur sécurité!"

Le maire d'Issoudun, s'insurge de la situation de l'hôpital de la Tour Blanche à Issoudun :" A ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de cas de coronavirus à Issoudun. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Et de toutes façons, pour décharger l'hôpital de Châteauroux qui lui, accueille des malades du covid 19, nous récupérons des patients de chez eux. Il y a aussi le personnel des Ehpad, les infirmiers libéraux, les aides à domicile qui me saisissent les uns après les autres et c'est vrai aussi pour les pompiers, les gendarmes qui n'ont pas de masques non plus".

André Laignel s'inquiète donc que la situation n'empire : "Le personnel de l'hôpital est mobilisé, mais ils considèrent que la situation est à la fois injuste et intolérable et il y a le risque que beaucoup fasse appel à leur droit de retrait, ce qui serait catastrophique"

André Laignel réclame que "tout soit mis en oeuvre et ce le plus rapidement pour que ces deux problèmes soient résolus pour garantir des conditions de travail sereines".