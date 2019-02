Andy Summers, la rock-star qui fait de la musique avec ses photos

Le Pavillon Populaire commence très fort l'année 2019 avec une première mondiale, l'exposition photo du guitariste du groupe The Police, Andy Summers. 400 clichés qui retracent 40 ans de la double carrière du guitariste photographe. L'exposition intitulée "Une certaine étrangeté" nous plonge dans les années Police puisqu'il a commencé la photo en 1979 pendant les tournées.

_La photo m'a permis de me protéger de la cage de la célébrit_é Andy Summers

Au 1er étage, 200 clichés sur les coulisses des concerts et de la vie avec The Police, exposés en petit format, comme un journal intime. Des photos de Sting et Stewart Copeland en loge ou sur les routes, les limousines, les fans. Une période que l'on devine difficile pour le musicien à l'image de cette photo d'un long couloir d'hôtel, traversé par un rouleau de papier toilette sur lequel est écrit au feutre Help ! C'est à ce moment là qu'Andy Summers commence la photo. Un art qui lui permet de se protéger : "J'avais besoin de me protéger parce que j'étais dans un groupe avec des mecs solides et puissants. Et puis, avec la notoriété, on est submergé . La photo, c'était une manière de rester à l'extérieur de tout ça, physiquement, mentalement et artistiquement. Ok, Police était un groupe extraordinaire. Une chimie opérait entre nous et il y a très peu de groupe dans le monde qui ont cette chance. Mais c'est intense et quand on devient connu, il est très facile de se laisser endormir par la notoriété et la possibilité de dépenser beaucoup d'argent, de sortir avec des filles et toutes les conneries qui vont avec ....la photo m'a permis de ne pas rester dans _la cage de la célébrité_. J'ai été Andy du groupe The Police, mais grâce à elle j'ai pu rester Andy, moi, la personne que je suis . En fait, la photo m'a permis de survivre à l'expérience."

Andy est un excellent photographe qui marie l'image et la musique Gilles Mora

Mais l'essentiel de l'exposition n'est pas là. Gilles Mora, le directeur du Pavillon Populaire, a voulu mettre en avant le talent de photographe du guitariste plus connu par le grand public pour ses cinq albums avec The Police que pour son travail pourtant prolifique en photographie.

"Andy Summers est un excellent photographe, et je pèse mes mots. Je ne connais pas d'exemples de la pop musique qui sont des rock stars qui soient de bons photographes. Ringo Starr le batteur des Beatles a essayé mais c'est d'une nullité affligeante tandis qu'Andy c'est un photographe qui se sert de son vécu de musicien très sophistiqué et complexes pour essayer de marier l'image et la musique. Il arrive à des _phrasés musicaux_, en variant les tempos ou les intensités lumineuses." Gilles Mora, directeur et co-auteur de l'exposition.

Des photos en noir et blanc prises au gré des voyages d'Andy Summers, son Leica toujours à la main. Mexique, Bali, France, Japon, Turquie, Pérou, Etats-Unis... Des photos insolites, ambiguës, émouvantes. "_L'étrangeté_, c'est ce que je cherche. Une asymétrie, comme une sorte de choc qui fait que l'on voit les choses différemment . On cherche ça parce que ça dérange, parce que l'on ne comprend pas forcément tout de suite. Par exemple, qu'est-ce que cet homme fait avec ce cheval ?" Andy Summers.

En fait, on repart du Pavillon Populaire enthousiaste, conquis, bien heureux de découvrir que pendant toutes ces années pendant lesquelles, nostalgiques, on chantonnait les tubes planétaires de The Police qui ont bercé nos vies, Andy Summers, lui, est devenu un excellent photographe. Ça aurait été dommage de passer à côté. Les deux arts réunis pour l'exposition puisque la bande son est signé... Andy Summers bien sûr !

Vous avez jusqu'au 14 avril 2019 pour visiter cette première rétrospective du guitariste photographe avant que l'exposition poursuive sa tournée européenne à Maastricht au Pays-Bas.

Andy Summers a commencé la photo en 1979 lors des tournées avec The Police Copier