Les avions des chefs d’Etats de l’Allemagne et de la France sont arrivé à Colomiers, sur le site d’Airbus ce mercredi, vers 12h30. Une journée de discussions bilatérales qui complique la vie des Toulousains.

Angela Merkel et Emmanuel Macron à Toulouse : Airbus, diplomatie et bouchons au menu

Le sommet Franco-Allemand à Toulouse débute ce mercredi à Toulouse. Emmanuel Macron et Angela Merkel visitent le site de l’avionneur Airbus à Colomiers, et notamment la chaîne d'assemblage de l'Airbus A350. Ils sont arrivés vers 12h30 et le quartier est totalement bouclé.

"Nous ferons tout pour garantir le succès de cette entreprise dans les années à venir."

Une dizaine de jeunes, des lycéens et des apprentis d’Airbus vont avoir l’honneur de partager le repas d’Angela Merkel et d’Emmanuel Macron pour le déjeuner. Une table a été dressée avec une nappe blanche dans la carlingue d'un avion école de Airbus.

Angela Merkel a aussi insisté sur l'importance d'Airbus pour la construction européenne. Elle a expliqué que la rencontre à Toulouse est "symboliquement" très importante. Elle a dit en allemand qu'Emmanuel Macron et elle étaient "tous les deux très fiers d'avoir été invités dans cette entreprise de rang mondial. Et nous ferons tout pour garantir le succès de cette entreprise dans les années à venir."

Après Airbus, Emmanuel Macron et Angela Merkel vont se diriger vers le quartier Saint-Etienne de Toulouse pour se rendre à la préfecture. Là, le duo doit présider le 21ème Conseil des ministres franco-allemand, à la suite d'une entrevue en tête à tête. Les environs du quartier sont bouclés depuis 9h ce mercredi matin.