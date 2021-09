Angers-OM : de violents incidents en fin de match entre supporters

La rencontre ce mercredi soir entre Angers et l'Olympique de Marseille (0-0) a été marquée en fin de match par des incidents entre supporters. Plusieurs dizaines de supporters marseillais sont sortis du parcage visiteurs et ont détruit du matériel.

Il ne manquait plus que ça pour définitivement gâcher la soirée de l'Olympique de Marseille à Angers. Après le match nul pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, les deux équipes rentrent au vestiaire mais dans les tribunes les supporters n'ont pas dit leur dernier mot. Près de 500 supporters avaient fait le déplacement à Angers et c'est au sein de leur parcage que tout a commencé à déraper ce mercredi soir.

Tout serait parti de provocations d'insultes entre supporters suivis de jets de projectiles de part et d'autre. Les bagarres ont duré moins d'un quart d'heure. Mais l'intensité est inouïe : coups de poings, coups de pied, des manches de drapeaux utilisées pour frapper. Un fumigène est même tiré en direction d'une tribune heureusement vide. Plusieurs dizaines de supporters marseillais sont sortis du parcage visiteurs et ont détruit du matériel avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre.

Il y a eu une provocation de la part de la tribune angevine, avec des doigts d'honneur et des pétards qui ont été envoyés du côté angevin vers les Marseillais. Les Marseillais ont répondu, c'est un schéma classique et stupide, d'un côté et de l'autre. Je n'accuse personne - Jacques Cardoze directeur de la communication de l'OM

La justice a saisi les vidéos du stade. Il pourrait donc y avoir des poursuites. De son côté l'OM a formulé une observation sur la sécurité auprès du délégué, une heure et demi avant le coup d'envoi. Notamment des irrégularités présumées sur le parcage visiteur, là où les affrontements entre supporters ont eu lieu. Les deux entraîneurs, qui n'ont pas été témoins des incidents, ne se sont pas exprimés sur le sujet après le match.

C'est une responsabilité collective, il n'y a pas un stade, une équipe... On voit bien que ça commence à faire tâche d'huile. Tout le monde doit être responsable par rapport à ça - Jacques Cardoze

Des incidents sur les autres pelouses ce mercredi

Le début de saison en Ligue 1 est marquée par de multiples incidents entre supporters, ce mercredi des violences ont également éclaté à Montpellier entre supporters héraultais et bordelais, la rencontre entre Metz et le PSG s'est également terminée dans la confusion. Du côté de l'OM on n'oublie toujours pas les violences lors du derby du sud à Nice. Le supporter niçois soupçonné d'avoir frappé Dimitri Payet était jugé ce mercredi. Le procureur a requis une peine de 6 mois de prison ferme cinq ans d'interdiction de paraître dans une enceinte sportive.