Anghjulu-Ghjuvanni Luciani hè partutu pè l’ultima muntagnera.

Ghjè una figura maiò di l’emissione « Dite a vostra » chi s’hè spenta eri in paese di Petralba. Anghjulu-Ghjuvanni Luciani era una voce chi ribumbava dà anni nant’à e nostre onde, apprezzata è tenuta dà tutti per à so finezza, à so intelligenza è u so sensu umanu.

« Ghjuluvanni » avia campatu una vita di pastore praticu d’ogni facienda di a vita corsa di tandu. Omu di muntagnere, di compuli di stazzi, d’aghje è di tribbiere.

L’ultimi anni di a sò vita l’hà cunsacrati à trasmette ciò ch’ellu sapia, rigalendu à l’auditori d’RCFM una memoria preziosa, ricurdendu à parechji a vita di i s’anziani.

A squadra d’RCFM presenta e so cunduleenze afflitte à a so famiglia è a so ghjente.

Ci mancherà à so voce.