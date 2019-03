Angles-sur-l’Anglin se mobilise pour rester l’un des "plus beaux villages de France"

Angles-sur-l'Anglin a obtenu le label "plus beau village de France" dès sa création en 1982 mais il doit être renouveler tous les six ans et cette année les inspecteurs doivent passer. Alors forcément, la crainte de perdre le label se fait sentir mais tout le village se mobilise.

Angles-sur-l'Anglin, France

On ne sait pas quand les inspecteurs passeront pour renouveler le label, ils doivent d'abord venir discrètement et ensuite ils feront une visite officielle. La commune, magnifique, a des atouts. Installée sur les falaises, le site naturel, son château, ses trois monuments classés et la présence notamment du "roc aux sorciers", aussi appelé le "Lascaux de la sculpture" font d'Angles-sur-l'Anglin un des plus beaux villages de France.

Les habitants sont attachés à ce label et à leur village. Il y a quelque chose de magique à Angles sur l'Anglin. C'est d'ailleurs pour ça que Clara, Belge, a décidé de venir s'installer ici. "Moi je suis tellement persuadée que ce village est beau que je ne pense pas qu’il perdra son label", dit-elle.

Marie-Françoise et Thierry, font partie d'un groupe de marcheurs. Ils sont venus spécialement parce que c'est l'un des plus beaux villages de France. "Si on vient pour faire une randonnée, ce n’est pas pour voir des champs d’herbe, c’est pour voir des jolis sites", lâche Marie-Françoise. "Il y a le village en lui-même et puis le patrimoine, c’est merveilleux", rajoute Thierry.

L’avenir est pour Angles-sur-l’Anglin

Les habitants se mobilisent, fleurissent devant chez eux. "Ce village est resté authentique depuis des décennies, les anciens ont très bien œuvré et les visiteurs apprécient. Ils viennent de très loin, même de l’étranger pour visiter le village. Donc je ne vois pas pourquoi on perdrait ce label, sauf des critères qui nous échappent", dit Laurent Bidault, un enfant d’Angles-sur-l’Anglin qui tient aujourd’hui l’épicerie multiservice.

Mais Angles-sur-l'Anglin est aussi confronté à la problématique de la ruralité et de la baisse des moyens. Alors, il faut composer pour entretenir et faire vivre cet héritage explique le maire Jean-Michel Tardif. "Nous faisons en sorte de travailler par priorité. On a le soutien des collectivités territoriales. Il faut essayer de faire les choses au moindre coût mais tout en conservant la qualité, c’est notre challenge", explique Jean-Michel Tardif.

Malgré les craintes, le maire de la commune reste confiant. "Au-delà de l’aspect patrimonial, il y a une vraie vie de village. Nous avons un tissu associatif très fort, l’engagement de la population est très fort également. Le village est très vivant, notamment l’été avec beaucoup de fêtes, on a même maintenant des animations en saison basse. Au niveau du commerce, de la restauration notamment, c’est en baisse mais il ne faut pas désespérer, ça va reprendre dans les mois et les années à venir. Angles-sur-l’Anglin a des atouts indéniables et j’ai vraiment la conviction que l’avenir est pour Angles-sur-l’Anglin", dit Jean-Michel Tardif.