Anglet : bientôt sans local de formation, la SNSM Côte Basque et Landes lance un appel

Le Centre de Formation et d'Intervention de la côte basque et des Landes appelle à l'aide. Les sauveteurs de la SNSM qui assurent les formations des jeunes recrues et des anciennes doivent quitter leur local à Anglet, et n'ont pour l'instant nulle part où déposer leurs affaires. Jusqu'à présent, ils sont installés sur le port de Bayonne, dans un local mis à la disposition par la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays basque. Sauf qu'au mois de mars dernier, les sauveteurs ont reçu une mauvaise nouvelle : ils doivent quitter au mois de juin le local jugé insalubre, dans lequel ils réalisaient les formations.

"En fait, ça fait une dizaine d'années qu'on était hébergé ici par la CCI, explique Virigine Muzellec, directrice adjointe du CFI Côte Basque Landes. Le bâtiment se dégrade au fil du temps". De nombreuses fissures ont fait leur apparition sur la façade extérieure du bâtiment, de quoi justifier le départ des lieux. Officiellement, ils devraient avoir déjà quitté les lieux, mais ils n'ont encore aucun point de chute.

Toutes les affaires sont dans des cartons, prêtes à être transférées vers le futur local de la SNSM, sauf qu'il n'y en a pour le moment aucun. © Radio France - Anthony Michel

Aucune solution de repli

A l'intérieur du bâtiment, toutes les affaires sont dans des cartons, prêtes à être transportées, mais rien. La difficulté est de trouver un local à la bonne dimension et adapté aux besoins de la SNSM. "Il nous faut un local qui réponde à toutes nos missions, c'est à dire à la fois du stockage de matériel puisque nous avons sept embarcations pour les jet-skis, Zodiac et des véhicules terrestres. Nous avons beaucoup d'équipements : combinaisons, casques, matériel de sécurité, matériel nautique et en même temps, nous devons assurer de la formation dans les salles de cours pour nos équipes" détaille Virigine Muzellec.

La SNSM a rencontré tous les acteurs : la CCI, la région Nouvelle Aquitaine ainsi que la commune d'Anglet, mais pour l'instant aucun autre lieu ne leur a été proposé. Chaque année ce CFI assure la formation d'une vingtaine de jeunes recrues, et une formation de maintien des acquis pour 40/60 autres sauveteurs.