Anglet, France

Malgré l'interdiction, on se baigne encore à la plage du Club à Anglet. Pourtant, à l'entrée de la plage, un panneau indique bien que la baignade est interdite et l'arrêté municipal est affiché.

Deux noyades en deux ans

Dimanche soir, un jeune homme de 22 ans s'est noyé sur cette plage réputée pour être la plus dangereuse d'Anglet, c'est d'ailleurs la deuxième noyade en deux ans. Alors le maire d'Anglet a décidé de prendre les grands moyens et d'envoyer les CRS verbaliser directement les baigneurs, dès la sortie de l'eau.

"J'ai modifié l'arrêté municipal" avertit Claude Olive, maire LR d'Anglet, "la baignade est strictement interdite. On a encore renforcé la signalisation de la plage mais on va franchir une autre étape: les forces de police vont passer et tous ceux qui seront trouvés à l'eau seront verbalisés. Il n'y a que comme ça qu'on va comprendre! Il y a quand même huit plages surveillées à Anglet!". Le maire angloy se désole aussi que "sinon, tous les étés, il faut appeler les parents des victimes, et je n'ai pas été élu pour vivre des drames comme ça".

Braver l'interdit

Ni l'interdiction, ni les vagues n'arrêtent les baigneurs © Radio France - Bixente Vrignon

La plage est pourtant interdite à la baignade depuis plusieurs années, mais des dizaines de baigneurs bravent l'interdit chaque jour. La Plage du Club est ainsi dénommée parce qu'elle est située en face du Surf Club d'Anglet et qu'elle est réservée aux surfeurs, c'est la seule d'Anglet. Mais ce qui fait le délice des surfers: un fort courant, qui soulève les vagues, représente un danger mortel pour les baigneurs.