A Anglet, une patrouille traque les loueurs d'appartements pour récupérer la taxe de séjour

Anglet a mis en place une patrouille dont la mission est de retrouver les propriétaires qui louent leur maison ou appartement durant les vacances. Principalement visés, ceux qui passent par Airbnb ou Abritel. Ces plateformes sur internet "oublient" de reverser les taxes de séjour aux communes.

Airbnb aime afficher sa bonne santé. Une façon de contrer les critiques au nom de la transparence. La plateforme californienne est dans le viseur de l'UMIH, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie. Elle vient, donc, de publier ses propres statistiques sur son site France sous le nom de "Dataville by Airbnb". Ville par ville, les données sont compilées.

Biarritz est la reine de la Côte basque en totalisant prés de 3 000 annonces, drainant ainsi 70 000 voyageurs de 83 nationalités différentes pour un revenu annuel moyen par loueur d plus de 4 000 euros. Anglet suit plus modestement avec prés de 2 000 annonces, 30 000 voyageurs et un revenu annuel par loueur de 2 900 euros. Les chiffres sont en pleine progression sur Anglet qui voit exploser le nombre de locations saisonnières mais qui en revanche, ne voit pas bien souvent, la couleur de la taxe de séjour dont les vacanciers sont redevables dans tous les hébergements touristiques. Airbnb a la fâcheuse habitude d'oublier de la reverser aux communes. Anglet a donc mis en place dans ses services, une patrouille chargée de retrouver les loueurs saisonniers.

"Il y a une personne qui enquête sur les sites internet de locations"

Le travail de la patrouille d'Anglet s'arrêtera l'an prochain. Les élus angloys ont rencontré le responsable Airbnb France. Il s'est engagé à prélever directement la taxe de séjour et à la reverser à la ville dés janvier 2018. Les taxes de séjour, tout hébergement confondu, représente une manne de 600 000 euros pour la ville. Seule Biarritz au Pays Basque touche directement de la part d'Airbnb la taxe de séjour. L'an prochain, pour avoir le droit de louer, les propriétaires devront auparavant, s'enregistrer auprès de sa mairie. Un dispositif adopté par la Communauté d'Agglomération Pays Basque dans 24 communes dont Biarritz, Anglet, Bayonne, Arbonne ou Ahetze et Saint-Jean-de-Luz.

Je pensais qu'Airbnb reversait automatiquement la taxe de séjour - Marie, propriétaire