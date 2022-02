Anglet fait connaître les gestes de premiers secours à ses habitants

C'est un enjeu de santé publique : l'apprentissage des gestes de premiers secours. Deux Français sur dix, seulement, les connaissent. Et même ceux qui y ont été sensibilisés un jour peuvent les oublier. C'est la raison pour laquelle la mairie d'Anglet et le centre hospitalier de la côte basque ont conjointement organisé un atelier d'initiation. Il s'est déroulé au théâtre Quintaou, ce jeudi, en présence d'un médecin et de deux infirmiers du SAMU 64A.

Dans le hall du théâtre, donc, trois mannequins sont disposés sur le sol. Autour d'eux, des petits groupes de volontaires avec, à leur tête, un soignant, chargés de les initier. "Attention, il s'agit bien d'une initiation et non pas d'une formation", précise Lucas Iglesias, infirmier. Avant de pratiquer un massage cardiaque, ce dernier rappelle les tous premiers réflexes à avoir : "Il faut prendre le pouls de la victime et vérifier qu'elle respire". Pour ce faire, il n'est plus recommandé de rapprocher son oreille de la bouche de la victime, mais sa main. "C'est un aspect que nous enseignions déjà par le passé, avant la Covid, mais que nous rappelons avec, peut-être, plus d'insistance depuis le début de cette pandémie", note le soignant.

Des ajustements dans la pratique, liés à la Covid

Autre changement qui, cette fois, est la conséquence directe du coronavirus : le fait, pendant le massage cardiaque, de laisser à la victime son masque, dans l'hypothèse où elle l'aurait au moment de son malaise. "Cela ne l'empêche pas de respirer, et cela vous permet d'être protéger lors du massage, que nous appelons désormais compression thoracique", souligne Lucas Iglesias.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La compression thoracique doit être pratiquée jusqu'à l'arrivée des secours. Il est recommandé d'utiliser aussi un défibrillateur. "Ils peuvent être très efficaces dans les 10 minutes qui suivent un arrêt cardiaque. Une application vous permet de trouver un défibrillateur à proximité du lieu où vous vous trouvez, elle s'appelle Sauv Life", indique Lucas Iglesias. Pensez à vous laver/désinfecter les mains.

Des précautions sanitaires qui rassurent, notamment Géraldine, une participante de cet atelier : "Il faut aussi faire un minimum attention à soi dans ces moments-là". Faire plus attention à soi, mais aussi aux autres. C'est ce que l'épidémie de coronavirus a fait prendre conscience à Géraldine. Et sa présence, au théâtre Quintaou, suit cette logique : "Oui, c'est pour ça que je venue m'initier à ces gestes et c'est vrai qu'avec cette crise, les gens vont beaucoup plus vers ce but d'aider les autres, et par n'importe quel moyen."

Un nouvel atelier du même type sera organisé, le 9 mars prochain, au centre commercial BAB2 d'Anglet.