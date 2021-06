Angoulême étend ses zones piétonnes pour l'été

La rue Raymond-Poincaré devient piétonne du jeudi au dimanche. La rue du Chat est concernée tous les soirs, ainsi que le samedi après-midi et tout le dimanche. Les restaurateurs et les usagers peuvent ainsi profiter des rues sans voiture.

Il s'agit de permettre aux cafés et aux restaurants d'étendre leurs terrasses ; et aux habitants ou visiteurs de profiter des soirées d'été et des week-ends : Angoulême étend à nouveau ses zones piétonnes à partir de jeudi 1er juillet et pour tout l'été.

Comme l'été dernier, la rue Raymond-Poincaré et la rue du Chat, au coeur de la ville, deviennent temporairement piétonnes, certains jours et à certaines heures, jusqu'au 31 août. Et même sur des périodes plus larges que l'été dernier, puisqu'il y a une journée supplémentaire pour la rue Poincaré, et tous les soirs de la semaine pour la rue du Chat.

La rue Raymond-Poincaré est donc désormais piétonne tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, précisément du jeudi matin 6 heures au lundi matin 6 heures.

La rue du Chat est concernée tous les soirs de la semaine après 17 heures, et à partir de 14 heures le samedi ainsi que tout le dimanche, jusqu'au lundi matin 6 heures.

Les vélos sont invités à rouler au pas dans ces zones piétonnes.