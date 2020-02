EN IMAGES - Angoulême : le ministre de la Culture hué au moment de lancer l'année de la BD

Angoulême, France

La fête a été gâchée, jeudi à 13h, au moment de lancer officiellement l'année de la bande dessinée en France. Alors que sonnaient les cloches de l'hôtel de ville, on entendait mieux les cris des manifestants opposés à la réforme des retraites.

Des chants et des huées qui ont accompagné tous les discours, celui de Franck Bondoux, organisateur en chef du festival, et celle de Xavier Bonnefont, le maire d'Angoulême. Quant au ministre de la Culture, Franck Riester, présent lui aussi sur la petite tribune installée devant l'hôtel de ville, il n'a pas pris la parole.

Les forces de l'ordre ont bloqué l'accès à la place de l'hôtel de ville aux manifestants. © Radio France - Julien Fleury

"Je ne me dégonflerai pas ", a répondu le maire aux chants entonnés. Une centaine de manifestants étaient présents pour protester contre le gouvernement et la réforme des retraites. Les forces de l'ordre ont bloqué l'accès à la place de l'hôtel de ville aux manifestants pour laisser le temps au ministre de la Culture de rejoindre le président de la République. Emmanuel Macron déjeunait, à 13h, avec les auteurs et éditeurs de BD dans le restaurant installé dans le Vaisseau Moebius qui héberge la Cité internationale de la bande-dessinée. Le barrage de CRS a rapidement été levé et les manifestants ont pu se masser devant l'hôtel de ville d'Angoulême.