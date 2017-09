Angoulins-sur-mer: la vitesse est désormais limitée à 30 km/h sur toute la commune

Dès lundi 18 septembre, la commune de Charente Maritime limite la vitesse à 30 km/h. Une décision prise par la mairie en raison des nombreux excès de vitesse enregistrés.

Vous allez devoir lâcher l'accélérateur quand vous entrerez dans le centre-bourg d'Angoulins-sur-mer. La mairie a pris la décision d'étendre la limitation de vitesse à 30 km/h sur toute la commune. D'après James Flaesch, adjoint à la voirie et aux transports, les habitants commençaient à craindre pour leur sécurité.

"Ils se plaignaient régulièrement de la vitesse excessive des véhicules qui circulaient. Le radar pédagogique installé dans le centre à relevé plusieurs pointes allant de 70 à 90 kilomètres à l'heure. C'est beaucoup trop quand on sait qu'il y a souvent des vélos ou des piétons qui circulent à côté. Je pense aussi à nos écoliers qu'il faut protéger lorsqu'ils sortent de classe."

Compter sur le civisme des automobilistes

Pour autant il n'y aura pas de contrôles renforcés de la vitesse d'après la mairie ou de constructions de ralentisseurs, "nous comptons sur le civisme des conducteurs qui traversent la commune", conclue James Flaesch.

Angoulins-sur-mer n'est pas la première commune en Charente Maritime à mettre en place ce dispositif. Il y a un an, Dompierre-sur-mer a également limité la vitesse en centre-bourg à 30 km/h, et d'après son maire, David Caron, les conducteurs ont changé leurs habitudes. "Selon nos radars, la vitesse moyenne des véhicules dans notre centre est descendue à 40 km/h. Ce n'est pas si mal puisqu'il y a un an on était parfois bien au dessus des 50."'