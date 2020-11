Animations de Noël annulées à Limoges : "Hélas le Père-Noël doit aussi rester isolé"

Il n'y aura pas d'animations de Noël cette année à Limoges. Vu le contexte sanitaire et les incertitudes sur l'évolution de la situation, la mairie renonce à installer les chalets d'artisans dans toute la ville, de même que la patinoire, la piste de luge et le chalet du Père-Noël.

La plupart des illuminations de Noël sont déjà installées dans les rues de Limoges, mais l'ambiance du mois de décembre sera radicalement différente des autres années. En 2019 les festivités avaient attiré 600.000 visiteurs, un record, mais face à la situation sanitaire actuelle la mairie renonce cette fois aux animations qui devaient normalement débuter le 1er décembre. Une annulation qui touche tout d'abord la patinoire et la piste de luge, devant lesquelles se forment généralement de longues et denses files d'attentes. Si le confinement se poursuit, elle n'auraient de toute façon pas pu être utilisées. Et même si la situation sanitaire s'améliorait un peu dans les prochaines semaines, il serait trop difficile de faire respecter a distanciation autour de ces attractions.

Pas de photo avec le Père-Noël cette année

Les chalets disséminés dans la ville sont aussi bannis, car ils attirent toujours des milliers de promeneurs et de clients en quête de leurs cadeaux de Noël. Sans oublier que les objets qu'on peut y acheter sont aujourd'hui considérés comme des produits "non-essentiels." Même le chalet du Père-Noël brillera par son absence, car le vieil homme est trop populaire et sa présence incompatible avec les gestes barrière.

"La difficulté c'est que le Père-Noël est un _personnage qui attire les câlins et donc le contact physique_" remarque Sarah Gentil, l'adjointe au maire de Limoges, en charge des festivités. Au départ, il avait été envisagé d'adapter les séances photos, en plaçant le Père-Noël en retrait derrière les enfants, mais il a finalement fallu y renoncer. "Hélas il doit aussi rester isolé" se résigne Sarah Gentil.

Maintenir l'esprit de Noël malgré tout

A défaut d'animations, la ville de Limoges compte mettre le paquet sur la décoration. En plus des illuminations, il y aura de nombreux sapins installés dans le centre ville. Les vitrines animées qui avaient été installées pour la première fois l'an dernier, sont également maintenues sur la place de la Motte. Le but est d'insuffler malgré tout l'esprit de Noël, dans un contexte morose.

Un impact économique énorme

Le cœur n'y est pas vraiment soulignent toutefois les artisans d'art qui avaient prévus leurs stocks pour Noël et qui ne pourront pas les écouler sur ce marché. Pour Aurélie Vrignon, de l'Atelier du blanc, les fêtes de fin d'année représentent un quart du chiffre d'affaire de l'année. Pour d'autres ça peut grimper jusqu'à près de la moitié.

"C'est une période décisive. Jusque là je ne croyais pas qu'on puisse en arriver à ce stade de catastrophe" Aurélie Vrignon

La jeune femme qui fabrique des décorations en porcelaine de Limoges va miser sur son site de vente en ligne pour sauver les meubles. Un site justement développé pendant le premier confinement. Mais tous les artisans n'en sont pas forcément à ce stade et tous estiment que de toute façon ça ne suffira pas à compenser.

Il reste en revanche un petit espoir de conserver un marché de producteurs réduit, uniquement pour des produits alimentaires. La ville pourrait mettre des chalets à leur disposition pour remplacer le grand chapiteau habituel, afin d'en faire un marché à ciel ouvert. La décision sera prise dans quelques jours avec les chambres des métiers et de l'agriculture.