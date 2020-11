Le gouvernement n'a pas encore annoncé les conditions du déconfinement, ce qui place les mairies et associations dans l'incertitude par rapport aux animations et marchés de Noël. On fait le point sur ce qui est annulé, maintenu ou modifié sur la côte et en Pays Basque intérieur pour décembre.

Animations et marchés de Noël : ce qui est maintenu et ce qui est annulé au Pays Basque

La 15e édition de Biarritz en lumière est reportée à cause de la crise sanitaire.

Organiser des événements en 2020 est un exercice à haut risque. Alors que le gouvernement n'a pas encore annoncé ce qui attendait les Français après le 1er décembre, ni même les contours du déconfinement, les communes doivent pourtant s'organiser pour Noël. Annulations en pagaille, maintient des festivités - si la situation sanitaire liée au Covid-19 le permet - ou adaptation, voici un tour d'horizon des animations et marchés prévus, ou non, ce décembre au Pays Basque.

Pas de marché sur la Côte, mais des animations adaptées

Biarritz :

La 15e édition de Biarritz en lumière est reportée. Il n'y aura pas de façade illuminée cette année car cela supposait des regroupements et déplacements de monument en monument. Mais les films sont déjà prêts, la mairie aimerait donc pouvoir les projeter avant Noël prochain, et réfléchit à reprogrammer l'événement plus tôt dans l'année, au printemps ou cet été. En revanche, les décorations de Noël sont maintenues dans les rues, c'est d'ailleurs le cas dans toutes les communes. Le marché de Noël est annulé.

Bayonne :

Fête adaptée à Bayonne également. Dans l'attente de l’évolution des mesures sanitaires, la ville espère pouvoir installer la Grande roue, la patinoire et des espaces de jeux pour les enfants durant les vacances scolaires. Il n'y aura pas en revanche de marché de Noël, et il en sera sûrement de même pour le lâcher de lanternes. La ville de Bayonne prévoit plus de décorations pour compenser : la mairie a notamment commandé 300 sapins en bois recyclé (récupéré à partir de palettes) à l'association Atherbea pour les disposer dans les rues.

Anglet :

La 25e édition du Marché de Noël franco-allemand est annulé mais le marché sera remplacé par un Noël gourmand aux couleurs du jumelage entre Anglet et Ansbach, du jeudi 10 au dimanche 13 décembre de 10h à 19h, dans les halles de la place des Cinq-Cantons. Rassurez-vous, saucisses, choucroute et Stollen sont toujours au programme !

Saint-Jean-de-Luz :

Impossible de maintenir la parade d'Olentzero dans ces conditions, mais l'illumination de la ville sera accentuée avec un sapin de 12 mètres sur lequel est prévu un show musical et lumineux à intervalle régulier pour éviter les attroupements. La ville organise également un calendrier de l'avant avec une tombola pour les enfants et une autre pour les adultes, ainsi qu'un concours de vitrines commerçantes sur les réseaux sociaux.

Urrugne :

La mairie annule le marché de Noël ainsi que l'installation de la patinoire. La ville est en attente de savoir si le cinéma pourra rouvrir au déconfinement pour organiser son habituel cinéma de Noël, mais c'est très incertain.

Marchés et tombolas revisités en Pays Basque intérieur

Hasparren :

L'Union commerciale et artisanale de Hasparren prévoit un samedi d'animation, le 12 ou le 19 décembre (la date n'est pas encore fixée), avec la venue d'un père noël (mobile sur un petit camion pour éviter que les enfants ne s'approchent) et d'un Olentzero le matin puis un marché des commerçants l'après-midi... si les conditions sanitaires le permettent. Dans tous les cas, l'UCA a prévu une tombola sous une nouvelle formule : pas d'achat de billetterie. Ce sont les commerçants qui donneront gratuitement des tickets à leurs clients. Parmi les lots à gagner cette année, un vélo électrique offert par la mairie. La vitrine des cadeaux sera exposée à l'Office du tourisme.

Saint-Pée-sur-Nivelle :

Le marché de Noël prévu le samedi 12 décembre est toujours en suspens. En attendant, la mairie a lancé le marche de Noël virtuel de Saint-Pée-sur-Nivelle sur Facebook où les clients peuvent entrer en lien avec les artisans qui publient des photos de leurs créations. Seuls les exposants qui sont censés participer au marché peuvent publier.

Saint-Jean-Pied-de-Port :

La mairie a prévu un concert gratuit du Coro Easo (chœur de San Sébastien) à l'Eglise de Saint-Jean-Pied-de-Port le 20 décembre à 18h. Elle doit installer une patinoire du 15 au 24 décembre place de la mairie, et la quinzaine commerciale est maintenue par l'UCA aura lieu du 12 décembre au 4 Janvier. En revanche, le village à thèmes pour enfants Ttiki Park est en attente de validation. Toutes ces animations sont encore une fois prévues sous réserve que la situation sanitaire s'améliore.

Saint-Etienne-de-Baïgorry :

Un marché alimentaire de producteurs est organisé le samedi 5 décembre au matin et, si l'évolution de l'épidémie de coronavirus le permet, un marché artisanal se tiendra l'après-midi. Le concert du chœur mixte Lagun Alai prévu le 20 décembre à l'église est sous réserve.

Mauléon :

La mairie attend les dernières directives mais il n'y aura pas de chapiteau cette année, et le ciné goûter est en suspens.