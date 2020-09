Le constat est simple pour Hélène Chassetenet, directrice de la SPA de Châtellerault : son refuge est débordé. Une cinquantaine de chiens et une centaine de chats attendent une adoption, ce mercredi 16 septembre.

SPA Châtellerault : "On a beaucoup d'arrivées de chatons liées au confinement et à l'absence de stérilisation"

Des chenils pleins à craquer, des chatons qui attendent par dizaine leur adoption... Il y a beaucoup d'animaux au refuge SPA de Châtellerault. "C'est vrai qu'on fait face à beaucoup d'arrivées en ce moment", souligne Hélène Chassetenet, la directrice de l'association chatelleraudaise. "C'est lié bien sûr aux abandons de l'été et ceux retardés pendant le confinement, explique-t-elle. C'est lié aussi à l'absence de stérilisation pendant cette période."

Les associations et les particuliers n'ont pas pu faire stériliser les chattes et du coup 'Badaboum', elles ont été saillies" Hélène Chassetenet

"On a bien sûr rouvert au public, mais pas comme avant", souligne la directrice. "Les gestes barrières sont respectés". Financièrement, la situation est aussi très compliquée. "Le refuge ne fonctionne qu'avec des dons, soit financier, soit du matériel (nourriture, litière...), et on en a pas eu pendant le confinement."