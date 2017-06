Animaux abandonnés: colère de la SPA de Nargis après la découverte de Roky

L'histoire de Roky a ému de nombreux internautes. Le petit chien d'à peine dix mois a été abandonné par ses maîtres, attaché à un poteau, à quelques mètres du refuge de la SPA à Nargis, près de Montargis. Ce nouvel abandon provoque la grogne de la SPA.

Dans la campagne montargoise, au bout d'un chemin bosselé, se trouve la SPA à Nargis. Une cinquantaine d'animaux s'agitent derrière les grilles du refuge. Certains ont été apportés par la fourrière, d'autres sont en pensions. Il y a aussi des animaux abandonnés par leurs propriétaires qui ne peuvent les garder, notamment pour des raisons financières. Les animaux sont la plupart du temps apportés jusqu'au refuge mais quelques uns sont laissés au bord de la route.

Dimanche 25 juin, la SPA à Nargis annonce sur sa page Facebook avoir retrouvé un chien attaché à un poteau à une centaine de mètres de l'entrée du refuge. Une lettre est posée juste à côté de lui: "Je suis Roky, née en octobre 2016". Le chien ne porte pas de collier, les propriétaires ne se sont toujours pas manifestés pour venir le chercher. Les membres du personnel de la SPA suppose que Roky a été abandonné.

Pour Coralie Clemenceau, employé du refuge, il est hors de question que Roky conserve son nom: "on l'appelle désormais Hope, ça signifie espoir en anglais". L'histoire de ce chien n'est pas banale. Pourtant, les membres du refuge l'ont déjà vécue plusieurs fois.

Il y a quatre-cinq ans, j'arrivais le matin au travail et j'ai vu un chien posé sur une bâche, par terre, mourant" raconte Vanessa Passepont, la directrice du refuge. Elle s'est donc chargée de faire piquer l'animal. "Les gens n'ont pas eu le courage de l'emmener chez le vétérinaire. Ce chien, il avait 12-13 ans. Il était en fin de vie, ils l'ont eu pendant longtemps donc il fallait l'emmener jusqu'au bout, pas le déposer au bord d'une route".

A Nargis, pas de pic d'abandons avant les vacances

La SPA a lancé au début du mois de juin sa campagne d'été. L'association a publié plusieurs vidéos dans lesquelles elle dénonce l'abandon des animaux juste avant les vacances.

Au refuge de Nargis, le personnel n'observe pas de pic d'abandons à l'approche de l'été. "Les abandons ont lieu toute l'année" explique Vanessa Passepont. En revanche, les membres du refuge ont remarqué des vagues d'abandons de certaines races. "En début d'année on a eu plusieurs Huskies, là actuellement on a plusieurs Bergers allemands et parfois on a plusieurs Labradors. C'est en fonction des modes" explique, désabusée, Coralie Clemenceau. Les propriétaires les achètent lorsqu'ils sont chiots. "Ce sont des chiens jolis et mignons mais lorsqu'ils grandissent, ils deviennent difficiles, destructeurs, fugueurs donc malheureusement ils finissent chez nous".

Une autre mauvaise habitude des propriétaires d'animaux met en colère les employés de la SPA de Nargis: les chats non-stérilisés. Le refuge compte six chats adultes et dix-neuf chatons. "Les gens ne font pas stériliser leurs chats et après ils se retrouvent avec pleins de bébés" décrit Vanessa Passepont. "Toutes les associations de chats sont surbookés donc les gens nous appellent ou nous les déposent". La directrice du refuge ne les refuse pas, certains sont mêmes dans son bureau et cela va même jusqu'au biberon.