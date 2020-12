Ankama offre 500.000 euros aux soignants de l'hôpital de Roubaix

Pour montrer leur reconnaissance envers les soignants et leur mobilisation depuis le début de la crise du Covid, les dirigeants d'Ankama, la société de jeux vidéo basée à Roubaix, a décidé de faire un don de 500.000 euros aux 3.328 salariés du Centre Hospitalier de Roubaix sous le forme de chèques-cadeaux.

Ankama est connu, entre autres, pour avoir créé le jeu vidéo Dofus © Maxppp - Sebastien JARRY

La PME nordiste de 250 salariés, qui a créé les jeux phénomènes que sont aujourd'hui Dofus et Wakfu, a souhaité de cette façon soutenir l'économie locale puisque ces chèques-cadeaux seront à dépenser dans plus de 200 commerces de la ville de Roubaix. Dans un communiqué, le Centre Hospitalier de Roubaix remercie Ankama, se dit "touché par cet exemple de générosité et de soutien", et se félicite "de la solidarité et de l'attachement réciproques des acteurs sociaux et économiques locaux à leur hôpital et à leur population."