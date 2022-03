"Anna est comme ma fille" : Un Marnais toujours sans nouvelles de son amie ukrainienne, restée à Kiev

"On a mal et on a peur." Dans sa maison d'Epernay, André Vilemain tourne en rond. Depuis plusieurs jours, il n'a plus aucune nouvelles d'Anna, une jeune Ukrainienne de 21 ans qu'il connaît très bien. Pendant 10 ans, celle qu'il considère "comme sa fille" a passé plusieurs séjours linguistiques chez lui, d'abord dans la Meuse, puis dans la Marne.

Entre eux, une relation solide, s'est nouée au fil des années : "Nous l'avons eu tous les ans, dès l'âge de 8 ans, raconte André Vilemain. Dès le début, nous avons eu un contact vraiment bon. Elle a demandé à revenir tout le temps. Elle venait même en dehors des vacances d'été, pour Noël ou le réveillon du nouvel an. Elle fait véritablement partie de la famille."

Un échange possible grâce à l'association Liouba Lorr'Ukraine. Depuis 1999, cette structure active dans tout le Grand Est propose à des enfants et des adolescents ukrainiens de passer plusieurs mois en France, dans des familles d'accueil, pour des séjours linguistiques. L'association organise aussi plusieurs spectacles dans la région chaque été, pour présenter au public des collectifs de danse, de chant et d'Arts du cirque d'Ukraine.

Des missions qui paraissent loin aujourd'hui. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, Anna a décidé de rester dans son pays : "J'essaie de la joindre par mail, par Skype, par Facebook, mais malheureusement on n'a plus de nouvelles", confie le retraité sparnacien, inquiet.

Une décision de rester qui ne surprend pas André Vilemain : "C'est dans son caractère à elle." Aujourd'hui, le retraité scrute sa messagerie tous les jours, dans l'attente d'une réponse de son amie. Anna avait prévu de passer ses vacances d'été à Epernay.

L'association franco ukrainienne organise la solidarité

L'association Liouba Lorr'Ukraine appelle tous ceux qui souhaitent accueillir des réfugiés à se faire connaître dans la région. Pour l'instant, la structure a reçu 350 offres d'hébergements. Pour la Champagne-Ardenne, il faut contacter l'adresse mail suivante : ah.vilemain@orange.fr.

La structure lance aussi un appel aux dons financiers. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'association.